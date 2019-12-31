43-летняя балерина и светская львица Анастасия Волочкова решила провести Новый год в Таиланде, куда и махнула в гордом одиночестве

Женщина то и дело постит в Instagram фото и видео, показывая, какая она счастливая и успешная, передает Politeka.

Обычно Волочкова отдыхает на Мальдивах, но в этот раз решила изменить своей традиции и попробовать другие курорты. При этот в удовольствии публиковать откровенные фото в микроскопических бикини она отказать себе не смогла.

Балерина опубликовала снимок, на котором лежит на берегу океана. Кадр демонстрирует пятую точку артистки и мускулистые от постоянных репетиций ноги.

«Когда можно улететь и просто радоваться и любить», – подписала она снимок.

В свою очередь пользователи традиционно разошлись в комментариях, большинство из которых лестными не назовешь. Особое внимание они уделили ягодицам Насти, которые посчитали совершенно некрасивыми.

«Господи, опять ж***. Как ни зайдёшь – вечно прелести Волочковой в инстаграмме... балерина хренова. Вы представляете, чтобы Майя Плисецкая показала ж***?», «Жилистая бабеха», «Ж*** плоская, хоть бы не позорилась или в спортзал сходила», «Вот ОНО - одиночество. Не дай Боже!!!», «Тюленя выбросило на берег...», «Желаю вам в новом году понять, что важнее дочери в жизни нет ничего, наладить с ней отношения и стать мамой, пока ещё не поздно, подумайте, что у неё в душе, вспомните о ней, девочка хорошая ведь, очнитесь!!!!», – пишут в комментариях.

Ранее Волочкова опубликовала видео из Таиланда, в котором обратилась к подписчикам "с любовью", а также в очередной раз похвасталась роскошной жизнью.

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