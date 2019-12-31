Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер поздравила многочисленных поклонников с Новым годом

На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографией, на которой позирует в очень стильном образе, передает Politeka.

На ней черный брючный костюм, причем жакет певица просто накинула на плечи, и белая блуза. Для завершения образа артистка выбрала красные туфли на каблуке, серьги с фиолетовым камнем и несколько крупных перстней. Она сидит, подогнув одну ногу, и демонстрирует фанатам свою роскошную улыбку.

Своим зрителям и поклонникам надежда пожелала наполненной и многогранной жизни, любви, семейного благополучия, опыта, который окрыляет.

Ранее мы писали, что на недавнем снимке Надежда стала в пикантной позе и приспустила платье на плечах.

Фото получилось довольно жарким. Если присмотреться, то можно увидеть на платье стихи Мейхер.

Вокруг певицы находятся старинные декорации. Можно рассмотреть люстру, которая напоминает горение свечи, а также старое кресло.

Напомним, Мейхер показалась в классическом костюме.. Она закрыла глаза и выгнула немного тело, что придало фото особой пикантности.

"Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой? Кем заполнены мысли твои? До дна выпивая сокровенное, Ты радуешься. Со скоростью света услышу запах твоей любви. Это ты моё сердце биться заставляешь. Это ты моим чувствам придал значение, Моей жизни— смысл", - написала Мейхер под фото.

Напомним, жаркая Мейхер на столе показала сочные места в пикантной позе.

А еще Politeka писала, что соблазнительная Мейхер показала свои упругости, забыв о приличии и белье.

Также Politeka сообщала, что сочная Надя Мейхер показала свое достоинство в откровенном наряде.