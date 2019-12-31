Бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова засветила прелести без белья прямо на камеру

Как сообщает Politeka, кадрами девушка поделилась в Instagram.

«Доброе утро», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Миша Романова позирует в кафе в белой облегающей кофте. В один момент становится видно, что девушка сидит на людях без белья.

Уточним, что поклонники Романовой не смогли высказать свое мнение об идеальных формах певицы. Экс-ВИА Гра поделилась снимками в Сторис.

Как сообщалось ране, Миша Романова показала откровенные фото. На новых профессиональных снимках артистка предстала в образе выдающейся актрисы и знаковой фигуры своего времени.

Девушка предстала на фото в образе легендарной Марлен Дитрих. Блондинка решилась перевоплотиться в диву 20-х годов прошлого века. Так на снимках Миша красуется в смелых нарядах - глубоком горизонтальном декольте в платье-корсете, а также всяческих шелках и прозрачных текстурах тканей.

Разумеется, без сигаретки у "Марлен" не обошлось, да и несколько надменное выражение лица известнейшей артистки Миша Романова проиграла на черно-белых фото отменно.

Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, разумеется, присутствовал яркий макияж на лице - студийные фото, как и модель Романова очень понравились публике.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.