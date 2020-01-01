18-летняя старшая дочка певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, умилила сеть трогательным селфи со своим молодым человеком
Как передает Politeka.net, красавица поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Девушка предстала в наряде с открытыми плечами. Позади нее стоит ее бойфренд Мэтт Кэннон. Молодые люди улыбаются и, очевидно, замечательно встретили новый 2020-й год.
Соня подписала фото: "самый счастливый Новый год".
Комментирующие отметили, что парочка очень похожа на друг друга:
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"Вы так похожи😁😁😁"
"Красивые очень😍"
Отметим, избранник Сони, судя по его соцсетям, профессионально занимается электронной музыкой.
Дочь Брежневой в прошлом году окончила старшую школу в США и продолжила обучение в престижном колледже. Девушка ведет самостоятельную жизнь, мама "не трясется" над ней, в отличие от многих родителей. Раз в несколько месяцев Вера старается видеться с Соней.
Ранее мы сообщали, поклонники заметили, что дочка переняла красоту матери. Да и талантов Соне не занимать – она занимается модельной деятельностью, освоила азы актерского мастерства, а также поет.
Недавно девушка поделилась кадрами, сделанными в зимнем лесу. На дочке Брежневой светлые джинсы и свитер оверсайз с необычным узором, а также бежевые кроссовки.
«Как давно не было фото 🌟 Класс. Очень красиво», «ноги замерзнут, носки надень», «Маленький снежный ангелочек💕», «Мне тоже так понравилось! Сонечка такая милая, и фотографии такие естественные , очень жизненно!», – отметили в сети.
Кроме того, мы писали, Соня без тени смущения похвасталась упругими формами, показав себя в купальнике. Блестящий черный бикини, мокрые волосы и закрытые глаза, будто от удовольствия, - кадры вышел весьма пикантный.
Поклонники девушки не стали сдерживать себя от комплиментов:
«Яко мама👏, Какая…🔥, Такая женщина красивая 😇☺️, Вау вау красотка😘😘😘, Красивая и стройная как мама😊👍💗», — пишут восторженные комментаторы.
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