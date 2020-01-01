Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская встретила Новый год со своим отцом, которого не видела 10 лет

Как пишет Рoliteka.net., певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

Так, на этот раз Слава поделилась очень важным моментом в ее жизни. По словам знаменитости, ушедший 2019 год помог сбыться ее детской мечте. Также она показала праздничное фото в кругу семьи.

"Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались, чтобы делить им, кроме радости собственных детей, было нечего! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за своё продолжение. Я даже представить не могла, что такое когда-либо произойдёт . Нет простых ответов у любви, но есть семья и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе. Папа с супругой, мама, я, дети. И для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации, оформила в лист ожиданий. Но невозможное возможно. Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день", - написала артистка.

А поклонники не удержались и принялись комментировать новую публикацию звезды.

«Как же это важно! Как же это круто❤️», «С наступающим новым годом! Пусть ваши мечты сбываются и дальше. На фото действительно счастливая семья в трёх поколениях!!!❤️», «Славочка❤️Какое же счастье,видеть такие душевные и важные моменты жизни🤗Очень рада за Вас🥰Это лучший подарок💕С Наступающим Вас и ваших близких😍🎄🎉💫», - пишут в сети.

Ранее Слава показала пикантный кадр в соцсети, который сразу же кинулись обсуждать ее фолловеры. На снимке певица позирует в белой маечке, а с плеча скинула черный пиджак. Многие также обратили внимание на то, что Каминская сменила прическу – она то ли подстриглась, то ли так необычно уложила волосы.

Однако далеко не прическа артистки привлекала внимание к себе. В новом посту Слава заговорила о возможной смене фамилии. Как известно, несколько месяцев назад Каминская развелась со вторым супругом, немало удивив тем самым пользователей. Сам Эдгар и певица отмалчивались и не комментировали причину расставания, однако несколько дней назад каждый из них назвал свои причины распавшегося брака.

Напомним, мужчина Славы Каминской «исказил» пациентку, сложно поверить в такое перевоплощение.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

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