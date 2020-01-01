56-летняя российская звезда Лолита Милявская встретила новый 2020-й год в компании своего коллектива в гримерке
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм певица поделилась видео новогодней ночи. Так, артистка с бокалом вина и в окружении коллег встретила год Крысы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). На ней оригинальный спортивный костюм - не только с пресловутыми двумя белыми полосами, но и с прозрачно-ажурными вставками, что смотрится весьма интересно. Макияж и красивая укладка говорят все же о том, что не совсем уж брутальной стала Лолита.
Певица пожаловалась на то, что удачное видео удалось записать только с третьей попытки - артистка недовольна своим iPhone.
"Йоу! С 12 ударов мы делали три попытки, поэтому "Эппл" нам должны" - говорит в кадре артистка.
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"Вот так, по-домашнему, как привычно, мы с коллективом встретили Новый Год!! Для меня это всегда было Хорошим продолжением во всём!!! Всем замечательного настроения и Любви!!!! 🙌🧚🦋⛄", - подписала видео Лолита.
Поклонники пришли в неописуемый восторг от нового образа артистки и уже выстроилась очередь за ее спортивным костюмом, если она захочет продать.
"Какой костюм классный 😊"
"В потрясаюсчей форме!!!)))❤️"
"Как у Вас уютно 🤗 с новым годом! 😊"
"Лола какая ты классная ♥️"
"По этому Йоу 🤣❤️ Лолочка с новым 2020 вас! 💥❤️ Любим очень сильно... ❤️"
"Шикарная женщина ❤️"
"Отлично выглядите, 5 баллов"
"Костюм просто бомби😉чески обморочный👍👍👍👍👍👍..... Продайте как надоест🙏..размерчик подходит 👌"
Ранее мы сообщали, накануне Нового года Милявская ошарашила преображением. Артистка ради эксперимента решила кардинально сменить имидж и посмотреть на реакцию сети. Так, из жгучей брюнетки Лолита превратилась в нежную блондинку (правда, только на фото - с помощью специальных редакторов). Вживую артистка призналась, что менятся неготова, да и вряд ли когда-либо захочет.
Тем не менее, болшинство поклонников расхвалили фото и начали уверять певицу, что ей светлые локоны очень к лицу.
Напомним, что Лолита забыла надеть костюм и ошарашила видом на сцене: "Снегурочка уже не та"
Также Politeka писала, что скандальная Лолита призналась Верке Сердючке в интимном желании: "Я хочу тебя..."