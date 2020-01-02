2019 год стал ярким в плане не только различных новостей, но и преображением звезд
Одни знаменитости коротко стриглись, другие же - красились в смелые цвета. Стоит вспомнить, кто из звезд запомнился больше всего.
Первая - Кейт Миддлтон, жена британского принца Уильяма. Девушка внезапно подстриглась и покрасилась в карамельный цвет, пишет wmj своим видом она сразила просто наповал.
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Певица Билли Айлиш также поразила своими внешними изменениями. Певице всего 18 лет, но она уже успела перекрасить волосы в самые экстремальные цвета: от синего до лавандового.
Летом 2019-го Билли покрасила корни волос в кислотно-зеленый оттенок.
Российская знаменитость Ольга Бузова в июле неожиданно вернулась к блонду, от которого в свое время избавилась после разрыва с Дмитрием Тарасовым.
Американская певица Селена Гомес несколько раз за год меняла имидж. Звезда была блондинкой, наращивала волосы, делала себе челку. Она была и брюнеткой и блондинкой.
28-летняя телеведущая Настя Ивлеева много раз экспериментировала с внешностью. Девушка и наращивала волосы и перемерила с десяток париков, начиная от огненно-красного и синего, заканчивая фиолетовым и салатовым.
А недавно Ивлеева покрасила волосы в ярко-розовый цвет.
Сестра светской львицы Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, также поражала своими преображениями. 24-летняя модель была платиновым блондом. Однако спустя непродолжительное время вернулась к естественному цвету волос. Позже девушка сделала рыжее омбре.
Голливудская актриса Шарлиз Терон отрезала белокурые локоны и позировала шатенкой, также она решалась на стрижку «под горшок» и мелирование ради возвращения в «Форсаж». Сейчас звезда стала платиновой блондинкой.
Напомним, Кейт Миддлтон, вызывает восторг у публики.
Герцогиня Кембриджская является эталоном женщины практически во всем мире. Есть несколько секретов привлекательности Миддлтон.
Чистые волосы, натуральный цвет и подстрижены кончики - делает вид герцогини ухоженным. А платья А-силуэта подчеркивают ее фигуру и выглядят очень женственно.
Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.
Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".
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