Знаменитости превзошли сами себя

2019 год стал ярким в плане не только различных новостей, но и преображением звезд

Одни знаменитости коротко стриглись, другие же - красились в смелые цвета. Стоит вспомнить, кто из звезд запомнился больше всего.

Первая - Кейт Миддлтон, жена британского принца Уильяма. Девушка внезапно подстриглась и покрасилась в карамельный цвет, пишет wmj своим видом она сразила просто наповал.

Певица Билли Айлиш также поразила своими внешними изменениями. Певице всего 18 лет, но она уже успела перекрасить волосы в самые экстремальные цвета: от синего до лавандового.

Летом 2019-го Билли покрасила корни волос в кислотно-зеленый оттенок.

Российская знаменитость Ольга Бузова в июле неожиданно вернулась к блонду, от которого в свое время избавилась после разрыва с Дмитрием Тарасовым.

Американская певица Селена Гомес несколько раз за год меняла имидж. Звезда была блондинкой, наращивала волосы, делала себе челку. Она была и брюнеткой и блондинкой.

28-летняя телеведущая Настя Ивлеева много раз экспериментировала с внешностью. Девушка и наращивала волосы и перемерила с десяток париков, начиная от огненно-красного и синего, заканчивая фиолетовым и салатовым.

А недавно Ивлеева покрасила волосы в ярко-розовый цвет.

Сестра светской львицы Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, также поражала своими преображениями. 24-летняя модель была платиновым блондом. Однако спустя непродолжительное время вернулась к естественному цвету волос. Позже девушка сделала рыжее омбре.

Голливудская актриса Шарлиз Терон отрезала белокурые локоны и позировала шатенкой, также она решалась на стрижку «под горшок» и мелирование ради возвращения в «Форсаж». Сейчас звезда стала платиновой блондинкой.

Напомним, Кейт Миддлтон, вызывает восторг у публики.

Герцогиня Кембриджская является эталоном женщины практически во всем мире. Есть несколько секретов привлекательности Миддлтон.

Чистые волосы, натуральный цвет и подстрижены кончики - делает вид герцогини ухоженным. А платья А-силуэта подчеркивают ее фигуру и выглядят очень женственно.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

Также Politeka писала о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в сеть попало фото, которое пробирает до души.