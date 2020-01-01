Певец Сергей Лазарев решил прихвастнуть новым "проектом" и звездной компанией

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездного российского исполнителя.

Так на новом праздничном фото певец показал свою "шведскую семью" - предстал на фото с Екатериной Варнавой - комиком, Полиной Гагариной - певицей, а также популярными в России артистом комедийного жанра и популярным в этой стране танцором.

На фото сам Лазарев предстал в весьма аскетическом наряде - черной футболке и сером пиджаке, широко улыбаясь. Дамы были празднично и ярко одеты, остальные мужчины - чуть скромнее.

Так поклонники просто боготворят Сергея Лазарева - пишут в комментариях о его красоте и талантах - артист и ко презентовали, заочно, совместное выступление. Некоторые, правда, отметили, что Сергей немного постарел.

Напомним также, ранее Игорь Крутой намекнул на "химию" между певцами Сергеем Лазаревым и Ани Лорак.

Об этом идет речь в его комментари+и к снимку, выставленному российским исполнителем в Instagram.

На фото - совместное селфи Лазарева и Лорак. При этом певица нежно прижимается к коллеге.

Снимок вызвал немалый ажиотаж среди подписчиков, которые в очередной раз напомнили, что артисты проводят много времени в компании друг друга.

«Вы прямо таки милашки. Пара», «Невероятно смотритесь», «Прекрасные-классные», «Блин.... И чего вы не вместе!?)))», «Может это Лорак мама ваших малышей?», «Шикарные», «Как же я ждала вашу совместную фотографию», " Смотритесь вместе чудесно!" - пишут в комментариях.

Среди тех, кто прокомментировал снимок, был и Игорь Крутой. «Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?», - подчеркнул он.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

Как сообщала Politeka, трагедия у любовницы Лазарева: звезда навсегда попрощалась с грудью, хирург рассказала все.

Также Politeka писала, что любовница Лазарева осталась без груди после страшной операции: последние фото до несчастья.