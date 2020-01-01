Заявление о смерти американского актера Эндрю Данбара из сериала "Игра престолов" поразившее мир накануне оказалось не совсем правдивой

Эндрю Данбар отреагировал на комментарии и сообщения о его смерти на странице в Instagram. Актер опубликовал пост со скриншотом новости таблоида Just Jared с заголовком "Интернет думает, что умер не тот Эндрю Данбар".

"Со мной все в порядке. Так странно, что я должен это писать, но сегодня я получил много сообщений о том, что умер. Понятно, что это фейк, но из-за ленивой журналистики мое фото было в новостях о смерти человека с таким же именем. Мне просто хотелось устранить любую путаницу и выразить соболезнования его семье и друзьям", – написал в посте 30-летний артист.

Фолловеры Эндрю из "Игры престолов" обрадовались тому, что он жив. Многие также интересуются у Данбара, будет ли он подавать иск в суд против журналистов, которые первыми распространили фейковую информацию.

Ранее мы сообщали, что звезда "Игры престолов" призналась в серьезных проблемах со здоровьем.

Звезда сериала "Игра престолов", Эмилия Кларк, не смогла дать поклоннику то, чего он сильно хотел

Недавно артистка рассказала в подкасте Jessie Ware’s Table Manners о неприятном случае в аэропорту.

У Эмилии произошла паническая атака, из-за чего она не могла дышать и расплакалась. По словам звезды, это случилось из-за морального и физического истощения.

Сообщалось, что американская актриса Эмилия Кларк, которая известна по сериалу "Игра престолов" очаровала внешностью в необычном наряде.

Звезда появилась на ежегодной премии The Fashion Awards-2019, где чествуют выдающихся дизайнеров.

33-летняя Эмилия выбрала желтый наряд с пикантными разрезами в области бюста. Артистка сразу же приковала к себе взгляды, благодаря яркому платью, под которое предпочла не надевать бюстгалтер.

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