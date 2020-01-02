Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов столкнулся с очередной порцией слухов

Об этом пишут росСМИ, передает Politeka.net.

В частности, журналисты вновь распространили слухи о якобы кончине российского актера Федора Добронравова.

Звезда сериала "Сваты" заявил, что его "похоронили" уже во второй раз. Федор Добронравов признается, что это его задевает и ему больно читать подобную клевету.

«Я уже так устал от вранья. Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай Бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы „госпитализации“ или тьфу-тьфу „гибели“? Кто будет за это отвечать? От всего этого обидно и больно», — возмущается российский актер.

Добронравов утверждает, что журналисты, распространяя подобные слухи, стремятся заработать на сенсации. И поэтому он хочет наказывать по закону подобных обманщиков.

Ранее мы сообщали о том, что российский актер Федор Добронравов ошарашил всех заявлением об оккупированном Крыме. Во время интервью звезда "Сватов" вновь поддержал аннексию российскими войсками Крыма.

"Я очень люблю свою страну и считаю, что Крым должен вернуться в лоно", - заявил скандальный актер.

Эта цитата и послужила основанием для запрета на въезд актера в Украину.

Также мы рассказывали, что Федора Добронравова поразила страшная болезнь. Как стало известно, в 2018 году артист перенес инсульт, из-за чего на несколько месяцев пропал со сцены театра.

При это родственники Добронравова отказывались комментировать его состояние, из-за чего стали появляться слухи о скорой смерти артиста. Но Добронравов продолжал бороться с последствиями приступа и в итоге смог вернуться к полноценной творческой деятельности.

Сейчас актер все так же играет в театре, снимается, иногда выходит в свет в сопровождении сыновей. Добронравов уверен, что съемки «Сватов» возобновятся в самое ближайшее время: несмотря на слухи об уходе исполнителей главных ролей.

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