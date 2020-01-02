Артистка решила показать себя в жарком виде во время стильной мини-фотосессии

Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и видом в новом имидже

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила показать себя в жарком виде во время стильной мини-фотосессии. На новом кадре звезда похвасталась идеальным образом – на лице минимум макияжа, а волосы просто распущены, без каких-либо укладок. При этом одета Вера одета в необычный латексный костюм серебристого цвета.

На представленных в разделе Стори кадрах певица забавно потанцевала и ярко двигалась на камеру, всячески веселясь.

Ранее под снимком в Инстаграм она рассказала об итогах года: «Обалденный и продуктивный год был у меня! 💛 По всем фронтам !) итоги лень писать да и я просто наслаждаюсь его результатами ! Пусть 2020й будет ещё лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем!) Чего вы себе желаете больше всего?».

Поклонники Веры не остались равнодушны, а некоторые даже не оценили естественный вид Брежневой:

"Желаю счастья вашей семье и новых начинаний! Почаще приезжайте с концертами в Тбилиси! ❤️🌹», «А чёт как с бодуна.. Бухаешь?», «А я желаю себе встретить ещё больше людей "мотиваторов"», «Прочитала: " обеденный и продуктовый был год..."))))))) суета".

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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