39-летняя американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее 42-летний супруг исполнитель Канье Уэст станут родителями в пятый раз

В настоящее время парочка воспитывает четырех малышей: 6-летнюю дочь Норт, 4-летнего сына Сэйнта, 2-летнюю дочь Чикаго и 8-месячного Псалма. При чем последних двух вынашивала суррогатная мать.

Как стало известно из сообщений зарубежных СМИ, ссылающихся на окружение Ким и Канье, они вознамерелись в третий раз обратиться к суррогатной матери - ради пятого ребенка. Более того, приступить к зачатию хотят немедленно.

"Канье настаивает на этом, и он очень активно высказывался о том, что хочет начать процесс зачатия прямо сейчас", - процитировали друга семьи в СМИ.

Дело в том, что Кардашьян в этом году исполнится 40 лет, поэтому и спешка. Женщина переживает за свои яйцеклетки. Также известно, что она не может сама выносить ребенка из-за проблем со здоровьем.

Ранее Уэст заявлял, что хочет шестерых детей, так как считает такое количество отпрысков идеальным.

Напомним, мы писали, что светская львица Кардашьян поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантным кадром, взорвавшим сеть. Красотка сидела на стуле в платье с глубоким декольте. Можно было разглядеть пышные груди знаменитости, которые кажется аж выпрыгивают, а также можно заметить оголенные плечи. На шее инстадивы блестели золотые украшения.

В посте Ким снова рассказывает о своей известной на весь мир косметике.

Всего за 11 часов публикация Кардашьян собрала более 2,5 миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились красотой звезды.

Кроме того, мы писали, Ким свела сума миллионы мужчин, показав себя в соблазнительном кожаном наряде. Темно-коричневое платье со светлыми вставками как нельзя лучше обтянуло сочное достоинство звезды. Броский макияж и собранные к верху волосы дополнили идеальный образ звезды.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.