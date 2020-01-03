Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, опубликовала фото вместе с известной персоной

Артистка разместила пост в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На снимке Слава позирует в компании двоих девушек, одной из которых оказалась дочь бывшего депутата Михаила Добкина, Алла.

"Новый год 1 января праздник ? 😂 отмечаете?", - написала Слава.

Алла сделала губы "уточкой", а Слава страстно посмотрела в камеру. При этом на всех было минимум макижа. Девушки фотографировались на фоне, по всей видимости, белой шторы.

За 14 часов пост Славы собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые заметили сходство во внешности у красавиц.

"Мы да, у нас с мужем 1 января день рождения🤘", "Дома сидим😂салаты рубаем🙏😁", "Да! Жаль вас нет на концертах 1+1((", "Славка лучшая", "Трое из лорца", "и одинаковы с лица 😝", "Нет не праздник, а больничный ((((", "Конечна😍продолжение банкета,первое января автоматически выпадает из жизни", "Да, отмечаем, повезло, что выпал как раз на мой выходной", "Все трое на одно лицо 😊", "Трое из ларца - одинаковы с лица😅👍🏻", "Губки уточкой - тренд 20..хз какого года.. Сейчас это уже отстой...", "застыли в развитии)", - написали пользователи сети.

Напомним, Слава Каминская встретила Новый год со своим отцом, которого не видела 10 лет.

Певица очень часто радует поклонников на своей странице различными постановочными или же домашними снимками и видео.

Так, на этот раз Слава поделилась очень важным моментом в ее жизни. По словам знаменитости, ушедший 2019 год помог сбыться ее детской мечте. Также она показала праздничное фото в кругу семьи.

Ранее мы писали, что Алла Добкина, дочь известного украинского политика Михаила Добкина, взбудоражила пикантными снимками.

Красавица поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в черном коротеньком платье с необычными лямками, распущенными, слегка растрепанными, волосами, броским макияжем и... босиком. Алла сидит на столе, вытянув вперед стройные ножки.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Добкина показала своего маленького сердцееда, личные фото: «одно лицо»

Также Politeka писала, что горячая Добкина посветила пышной грудью: "Хочется внимания...", пикантные кадры