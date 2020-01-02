66-летняя звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко занялась собственным здоровьем

Как передает Politeka.net, актриса, сыгравшая Валюху в "Сватах", удивила новогодним поздравлением в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в красном спортивном костюме на лыжах в лесу. Здоровый румянец на щеках и целеустремленный взгляд артистки говорят о том, что она настроена решительно изменить свою жизнь с нового года и вплотную заняться собой.

"С Новым годом, мои дорогие! Будьте счастливы и цените каждый момент Вашей жизни 💋🎆", - подписала кадр Кравченко.

Такого "поворота", очевидно, поклонники от нее не ждали. Ведь ранее в сети ходили слухи, что актрису замечали на публике в нетрезвом виде. Фолловеры похвалили артистку за смелое преображение, а также поздравили в ответ.

"С Новым Годом вас, дорогая, любимая актриса , и позитивный человек! Какая красивая ⛷ 👍 "



"В здоровом теле, здоровый дух 😍😘Любим Вас ❤️"

"Какая вы молодец👌спортсменка✌"

"Татьяна, с Новым годом! Вы прелесть! Посмотрела фильм "Смешная жизнь" и опять в Вас влюбилась. Вы прелесть, Актриса!"

"Зимняя ягода👏"

Ранее мы сообщали, Кравченко поделилась в соцсети актерской мудростью: «Хорошему актёру не мешает даже самый блестящий режиссерский замысел…».

Именно так звезда подписала снимок, на котором предстала в роскошном образе. Комментирующие засыпали актрису комплиментами:

«Вы замечательная актриса», «Красивая женщина, талантливая артистка и замечательный человек! Крепкого Вам здоровья, творческих успехов и семейного благополучия. Новых хороших ролей!», «Вы - замечательная актриса! Спасибо за Вашу работу! Она великолепна!», «Какая ж она очаровашка, посмотришь и уже настроение поднимается», «Господи, какой же у вас взгляд и улыбка! без насмешки Джоконда отдыхает. Счастья вам».

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