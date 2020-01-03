Совершенно недавно украинская группа "KAZKA" выпустила клип на песню "Палала", который снял режиссер Алан Бадоев

Солистка коллектива Александра Зарицкая опубликовала несколько фотографий бэкстейдж со съемок видеоработы, пишет Рoliteka.net.

На снимках присутствует певица в наряде, который обтянул ее пышные формы. Также от взгляда не утаить глубокое декольте платья. Солитска "KAZKA" широко улыбается и находится рядом с парнем-моделью во время общения с Бадоевым.

Также были показаны и другие люди, принявшие участие в съемках, когда, можно сказать, пошла жара. Судя по кадрам, что обстановка на площадке была дружеской и совершенно ненапряженной.

"P A L A L A — L O V E", - подписала фото Александра.

Почти за 20 минут пост KAZKA собрал более 1000 лайков и несколько комментариев.

"true love ♥️", "Очень красивый клип❤️💟💖💞🌞🌈потрясающий, прекрасный. Любовь безгранично и всеобъемлющее, все имеют право на счастья🌞❤️💟💖💞💜💙❤️", "красиво", - написали пользователи сети.

Напомним, «KAZKA» удивила фанатов личным снимком и предновогодним обращением.

Так на новом опубликованном фото певица Александра Зарицкая, которая не боится себя показать без макияжа, на этот раз продемонстрировала его, фактически, изобилие на своем прекрасном лице. Тут тебе и накладные пышные ресницы, и помада, вероятно, цвета бордо или же совсем темная.

В посте Зарицкая обратилась к желающим получить поздравления на Новый год.

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Соответствующее видео девушка опубликовала на странице в Инстаграм.

На кадрах свосем маленькая Саша проводит время на природе. В руках красавица держит уточку, либо идет за птицами по дороге, позирует на руках, нюхает цветы и другое.

"KAZKA, которая всегда жила во мне, завтра увидит свет. Смелая, настоящая, бесстрашная, особенная. В каждом слове. Моя NIRVANA 🙌🏻", - написала KAZKA.

Ранее сообщалось, что KAZKA показала жаркие фото со съемок клипа.

На первом фото солистку держит молодой человек с голым торсом на камеру. На еще одном фото Зарицкая сидит на кубе, а у нее на спине вышивают узор.

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