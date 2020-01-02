52-летний российский певец Филипп Киркоров удивил дуэтом с 29-летней певицей Zivert

Как передает Politeka.net, артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм кадрами новогоднего выступления. По словам певца, их номер был "космический". Так, Киркоров предстал в черном костюме с ярко-голубой вышивкой. Заметно, как артист похудел по сравнению с прошлым годом.

На одном из кадров Филипп и его коллега изогнулись в непонятных странных позах - видимо, того требовала космическая тематика выступления.

"C Новым Годом! 2020!💥 С Новым десятилетием! 🎉 Смотрели космический номер от нас @_zivert в новогоднюю ночь?", - подписал кадры Киркоров.

Комментирущие поздравили в ответ певца, засыпав его комплиментами, а также отметили, что они с Zivert хорошо смотрятся рядом друг с другом.

"Это было круто !!!!🔥"

"Как стильно!!! Космос!!!"

"Какая новогодняя программа без Киркорова? 🎄❤️❤️❤️"

"Очень хорошо вместе смотритесь 😘"

"Блестяще!!!!🔥"

"Неожиданно было!🤗"

Ранее мы сообщали, на Киркорова накинулись в соцсети из-за его нелепого наряда. На нем были длинная белая "рэперская" футболка с ярким принтом, красный пиджак с блестками, темные штаны и красно-белые кеды.

Певца "заклевали" в комментариях: "Стыд и срам", "Переоденьте этого клоуна", "Филипп, Вас очень много! Освободите место другим!", "Как матрешка или поднос жостовский наляпан. И детей так же одевает".

Также мы писали, Киркоров недавно огорошил откровенным признанием. В эфире шоу с ведущим Андреем Малаховым он сообщил, почему в последнее время выглядит изможденным и сильно похудевшим. Оказалось, у артиста - все под контролем. Просто после поездки в Израиль на позапрошлогодний конкурс "Евровидение" певец решил кардинально изменить свою жизнь и вернуть себе юношескую стройность.

"Все началось в Израиле на "Еровидении", когда Сережка Лазарев выступал. Там же Израиль, там невозможно так жить и я принял решение начать жить по-новому. Я не думал, что я так втянусь, но это действительно затягивает", - признался Филипп.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.