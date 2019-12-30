Филипп Киркоров стал объектом критики в сети, после того как решил принять участие в популярном российском шоу

Как пишет Politeka.net, известный российский исполнитель Филипп Киркоров стал участником шоу "Модный приговор" на одном их телеканалов.

Об этом сам артист сообщил на своей странице в Инстаграм, отметив, что его полностью преобразят.

Кроме того, поддержать Киркорова пришли его родственники.

"Моя семья – мой фешен-мотиватор", – написал Филипп Киркоров.

Однако многим пользователям соцсетей это не понравилось. Они критически отнеслись к новости, отметив, что артиста и так слишком много на ТВ. Событие вызвало бурное обсуждение в сети.

"Стыд и срам", "Переоденьте этого клоуна", "Филипп, Вас очень много! Освободите место другим!", "Как матрешка или поднос жостовский наляпан. И детей так же одевает", – пишут в комментариях.

Ранее мы писали, российский певец Филипп Киркоров опозорился во время выступления в Сочи на фестивале «Новая волна».

Дело в том, что артист забыл поднести к губам микрофон во время исполнения одной из своих песен.

На кадрах Киркоров в белом костюме и шляпе стоит на сцене, позади него работает подтанцовка. Потом певец начинает идти, распахнув руки перед публикой. В это время у песни начались слова, но артист упустил момент и поднес микрофон к губам на полуслове.

В сети бурно обсуждают оконфузившегося артиста.

«Какие только дебилы ходят на его концерты? Неужели не жалко своих денег? Чтобы ходить слушать фанерщика»,»Халтурщик, вор и хабалка!!! Вот три критерия Киркорова!!!», «Биомасса ходит на НЕГО ПОСМОТРЕТЬ???», «Это фонограмма не попала под него.))», «И оделся так, будто на пасеку собрался мед из улей качать», «Ибо н*х петь под фанеру… Звезды мля», «киркоров нарядился в пасечника… так почему пчелы гибнут…», «Ну вот! И чего было истерить и материться «пока репетировать не закончу»! А что репетировать? Как под фонограмму успеть?», «Ахах нихр*на он подорвался», — написали пользователи Youtube.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.