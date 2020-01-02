Дочь эпатажной певицы Оли Поляковой Маша, которая вслед за звездной мамой активно показывает фото в купальнике, в этот раз снова удивила пользователей сети

Как известно, Оля Полякова — эпатажная поп-исполнительница, которая носит гордое звание суперблондинки украинской сцены. Звезда с удовольствием делится с поклонниками яркими фото в социальных сетях. Дочь Оли Поляковой следует ее примеру. И вот сегодня на своей официальной странице в Instagram опубликовала яркое и провокационное фото, сообщает Politeka.

В этот раз Маша показала, как решилась на эксперименты со внешностью. Как оказалось, девушка сделала себе пирсинг носа. И весьма болезненный, о чем сообщила на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, в разделе Стори юная Полякова показала, как проколола нос. При этом одну из самых болезненных его точек, а именно - носовую перегородку между ноздрями. Также юная звезда показала септум, который украсил ее нос.

После Маша показала важные для нее перемены - дочка Поляковой впервые подстриглась. Как известно, девушка отличалась среди поклонников своими действительно роскошными густыми и длинными волосами. При этом поклонники Маши постоянно спрашивают у нее, как ей удалось отрастить такую копну волос.

Ранее в новом посте Полякова-младшая решила попросить у подписчиков совета для совсем недетской проблемы. Девушка не могла выбрать шубу. Она опубликовала несколько фотографий из магазина, на которых она примеряет разные варианты.

«Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравиться. Я лично не могу решить, спасите пожалуйста», — попросила Маша.

Комментаторы тут же принялись советовать Поляковой, какая шуба смотрится на ней лучше всего.

«Прям вау, модно стильно мило и молодежно, бери розовую», «Никакая, ты молодая девченка, а шубы старят, это для взрослых женщин, но как модель ты умничка», «Ты в этих шубах ка 40-летняя дама, никакая, купи пуховичек», — пишут люди.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.