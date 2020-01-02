43-летняя звезда "Квартал 95" Елена Кравец рассказала о "грешках" в своей жизни

1 января юмористка отметила день рождения, и по новой традиции студии накануне праздника именинница ответила на несколько вопросов о своих «первых» и «последних» разах, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу "Квартала".

Так, Елена вспомнила, когда первый раз не пришла ночевать домой.

По ее словам, она "загуляла" с ребятами из команды КВН «Запорожье – Кривой Рог – Транзит».

«Это было в 94-м году... После концерта я каким-то чудным образом познакомилась с ребятами и протусила с ними до утра. На тот момент они были для меня кумирами, поэтому я пребывала в каком-то космическом состоянии невесомости и абсолютно не следила за временем», - поделилась звезда.

А вот, когда последний раз она "пускалась во все тяжкие", Елене не удалось вспомнить. В том, что такое бывало в ее жизни, артистка уверена точно, но вот когда именно... Очевидно, хорошо получилось покуралесить, как она сама призналась.

"Ой, хотелось бы, конечно, но уже не вспомню, когда это было в последний раз... Обычно же, когда во все тяжкие пускаешься, на утро мало что помнишь. Поэтому, может, и хорошо, что не помню (смеется)".

Ранее мы сообщали, Кравец показала детское фото с новогоднего утренника, умилив сеть. Ее просто не узнать на снимке.

«Долгое время на утренниках в детском саду я играла Снегурочку, потому что была самой светловолосой в группе. Но потом, когда волосы потемнели, меня «понизили» до Снежинки!», - поделилась артистка.

Также мы писали, Елена удивила поклонников в Инстаграм роскошным образом. Она предстала в красном платье с подобранными к верху волосами и идеальным макияжем. Зона декольте при этом никого не оставила равнодушным.

«И хотя я уже взрослая девочка, каждый год как в детстве жду этот светлый праздник, но теперь вместе со своими детьми... рано утром под подушкой находишь подарок - обязательно что-то сладенькое, а рядом - маленькая коробочка...", - подписала она фото.

Напомним, Кравец из "Квартала 95" похвасталась идеальным телом в тонкой сеточке: "Какие формы!"

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.