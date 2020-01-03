Шоумен продемонстрировал, на что способен

Украинский хореограф, член жюри на шоу "Танці з зірками" Влад Яма опубликовал новое, яркое и новогоднее видео

Украинская знаменитость позировал в красном свитере, на котором были изображены снеговики, елки и человечки в красных шапочках, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Влад Яма двигал телом, при этом его взгляд был очень серьезным.

"Поймал ритм в Новом Году!..🥂🍽🥁 Спасибо @monatik_official @irinamonatik 🤗🤗", - написал шоумен.

В результате удалось понять, что данный свитер ему подарила семья украинского певца Димы Монатика.

Всего за 20 минут пост украинского шоумена получил почти 5000 лайков и немного комментариев.

"Свитер прикольный💥😂 подарите мне его😂", " С новым годом с новым счастьем", "Классно!!!🤣😄❄️🎄", "Вот это да!", - написали пользователи сети.

Напомним, жена Влада Ямы, Лилиана позировала в черном платье возле елки.

Знаменитая пара сделала совместное фото. На снимке Влад Яма в пиджаке, а Лилиана в этот момент держит его за бороду и показывает язык. Супруга танцора позирует с распущенными волосами в черном платье.

"Дома. Вместе. Счастье. С Новым Годом", - написал Влад Яма под фото.

Ранее мы писали, что жена Влада Ямы опубликовала новый пост, в котором рассуждала о мечтах.

Красотка предстала в посте в одном длинном свитере, который открывал ее стройные ножки.

На ноги девушка выбрала грубые ботинки, они нисколько не отяжелели образ, а наоборот - внесли некую изюминку.

Лилиана опустила взгляд и приподняла ножку. Жена Ямы выглядит великолепно, многие мужчины позавидуют хореграфу.

"Порой мы не замечаем как наши мечты сбываются...🧐⠀ Вот правда, каждому стоит обернуться и посмотреть, что поменялось за последнее время...", - написала Лилиана.

Напомним также, что танцор Влад Яма вместе с женой посетил Межигорье.

Резиденция убежавшего экс-президента Украины Януковича ныне стала местом отдыха людей, также там нередко приезжают пофотографироваться и пофанится свадебные процессии.

Вот и Влад Яма выложил с женой соответствующее фото.

Подписчики начали комментировать фото молодой красивой пары и завалили ее комплиментами.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.