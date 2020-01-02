Потап и Настя Каменских в шоу «Голос країни» теперь будут работать вместе

В новогоднюю ночь стало известно, что NK присоединилась к тренерскому составу главного вокального шоу Украины. Пара будет сидеть вместе в двойном кресле, пишет Сosmopolitan.

Настя Каменских к команде тренеров «Голоса страны» присоединилась впервые, но она уже имеет серьезный тренерский опыт.

«Главное, что я всегда пытаюсь донести каждому участнику: важна не столько победа в проекте, сколько победа над собой, возможность реализоваться как артист и раскрыть свой талант. И это моя первоочередная цель. Уверена, что мой творческий опыт на украинском рынке и за океаном замотивирует участников. И я буду делиться знаниями с нашей командой. Мы уже приступили к работе, и участники - невероятно талантливые. Уверяю, наша команда — уже победители, ведь они не побоялись попробовать свои силы в проекте, и я знаю, что они достигнут своей цели», — говорит Настя.

Напомним, кроме Потап и Насти, в судейских креслах зрители телеканала «1+1» увидят Тину Кароль, которая дважды одерживала победу над соперниками в шоу; Дана Балана, который присоединился к команде «Голоса страны» в прошлом сезоне, и несмотря на то, что был новичком, смог одержать победу; Monatik, который уже в третий раз станет тренером вокального шоу и не теряет надежды получить первенство в юбилейном сезоне.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле проведет Новый год.

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев.

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное.