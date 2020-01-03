Артистка при этом широко улыбалась

Украинский певец Сергей Бабкин опубликовал фото, на котором позирует вместе со звездой "Квартал 95" Еленой Кравец

На снимке артист крепко обнял Кравец, оба при этом широко улыбались, пишет Рoliteka.net.

Лена выбрала платье цвета хаки и крупную цепочку на шею. Сергей - черное худи и джинсы.

Оба выглядели довольными встречей, одним словом: "Ничего себе!".

"Леночка @lennykravets , лучше поздно.. С Новым Годом🎄 и С Новым Годом🎂, дорогая! Будь здоровенькой! Счастья тебе и твоей прекрасной, большущей семье!!! Обнимаем!🥳", - написал Бабкин.

Более чем за 20 минут пост певца собрал почти 4000 лайков и несколько комментариев.

"Классно 😘😘", "И вас с новым годом👍", "Поздравляем❤️🙏", - написали пользователи сети.

Напомним, Елена Кравец 1 января отпраздновала день рождения.

Мы решили вспомнить, чего она начинала.

В детстве Кравец мечтала стать актрисой, но все же поступила в криворожский филиал Киевского института народного хозяйства, где получила специальность финансиста-экономиста.

Во время учебы, она начала играть в команде КВН - сначала за другой вуз, поскольку в их институте не было своей команды. А когда к ним поступил Владимир Зеленский, она перешла в его команду.

Сейчас Елена очень популярная личность.

Ранее мы писали, что Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров новогоднего "Вечернего квартала".

Такой случай произошел во время номера, когда новый муж (Евгений Кошевой) сценической жены Зеленского решил устроить разборки с её бывшим.

В какой-то момент Кравец слишком увлеклась и на ее глазах засверкали слезы.

"Зачем ты пришел? Чего ты ходишь сюда?" – сказала Кравец со сцены, обращаясь к сидящему в зале Зеленскому.

Напомним также, что Елена Кравец рассказала, как относится к ушедшему году.

Украинская звезда опубликовала фото в своем Инстаграм.

Елена предстала в белой сетчатой футболке, поверх которой надета майка. Завершали образ красивые серьги.

Кравец ярко улыбала, чего не скрыть даже черно-белым фото.

В посте артистка призналась в любви 2019 году.

Напомним, Кравец из "Квартала 95" ошеломила видом в экстра-мини прямо на сцене: "Как школьница"

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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