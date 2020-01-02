72-летняя народная артистка Украины София Ротару, выступившая на "Голубом огоньке" в Москве, вызвала настоящий ажиотаж своим внешним видом

Как передает Politeka.net, россияне находятся под впечатлением - так молодо выглядит Ротару с экранов телевизоров. Внешний облик звезды активно обсуждают в Твиттере.

"Самый большой вопрос минувшего Нового года это не то, лучше ли новогоднее обращение Зеленского, чем у Путина или Порошенко, а как София Ротару выглядит на 30 лет и при этом не похожа на удмуртку?!?!?", - говорится в твите пользователя с ником "Мид Роисси".

Комментирующие не заставили себя долго ждать, поспешив выразить свое мнение по поводу "ведьмы". Некоторые искренне удивляются, как у Ротару получилось так хорошо сохраниться, другие уверяют, что современные технологии позволяют "отфотошопить" внешность даже на видео, а третьи просто шутят. Также пользователи сравнивают Софу с российской певицей Аллой Пугачевой - последняя, мол, сильно "проигрывает".

"Потому как дама европейка... Шо ты с ней не делай, а на лидера балалаешников не похожа."

"Мейк-апп вижн, технология грима ,который считывает камера и сразу дорисовывает.... идеальную картинку, грубо говоря она с зеленным лицом поет...маски, как в телефонах ,только Pro уровня...."

"Ведьма, пьёт кровь младенцев"

"Ведьма нашла таки колодец с живой водой"

"Там сантиметровый слой штукатурки, поэтому лицо как у Ким чен Ира"

"Но она и на себя не похожа!"

"Ну реально, в 72 года выглядит лучше, чем многие в свои 30!"

"спит с девственницами-блондинками"

"Думаю она пьёт слёзы русалок девственниц."

Ранее мы сообщали, концерт "Голубой огонек" в новогоднюю ночь прервали речью президента. Так, российский лидер Владимир Путин выступил сразу после номера Пугачевой, а следом за ним - спела украинка Ротару. Ситуацию бурно комментировали в сети. Люди возмущены "совковыми" традициями на телевидении.

"Год на Первом закрыла Пугачева, а открыла Ротару", "Пугачева, Путин про фронтовиков и героизм, Ротару. Опять СССР. Но, видимо, с боями", "Сколько же людей «имели неосторожность» включить телевизор в новогоднюю ночь! И, главное, так из года в год", - писали в сети.

Напомним, Ротару устроили настоящий ад в РФ, "добавили" и от Путина