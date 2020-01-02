Внучка Софии Ротару София Евдокименко поделилась необычным опытом общения с популярным американским актером

Модель, которая сейчас проходит обучение в престижной школе дизайна Parsons School of Design в Нью-Йорке, поделилась подробностями своей жизни в США. Для подписчиков Софии не секрет, что она всерьез увлекается спортом и не так давно занялась боксом. Как сообщает Politeka, девушка рассказала о последней тренировке 2019 года на своей странице в Инстаграм.

Так, внучка Ротару призналась, что во время спарринга ее партнером стал голливудский актер Брэдли Купер, который не так давно расстался с известной моделью Ириной Шейк.

«Последняя тренировка 2019 запомнилась бокс спаррингом с Брэдли Купером. Спасибо моему тренеру Робу!», - написала София в ответ на вопрос подписчика о жизни в Нью-Йорке.

Девушка также рассказала, что встретила Новый год в кругу семьи и друзей, и поделилась соответствующим фото.

Ранее мы писали о том, что Евдокименко показала, как выглядит ее знаменитая бабушка сейчас.

Кроме того, Соня Евдокименко покрасовалась вместе со всеми членами своей звездной семьи в коротеньких шортах.

Так на новых кадрах, артистка позирует у белого рояля с отцом, мамой, бабушкой и братом. На фото семья, практически вся в белом, выглядит счастливой, все улыбаются. Соня же продемонстрировала свои стройные ножки в коротких шортах.

Поклонники не могут нарадоваться такой семейной "картине" многие отмечают, что Софья Михайловна выглядит прерасно в свои годы, некоторые даже написали, что она помолодела.

Юная красавица и внучка своей знаменитой бабушки при минимуме макияжа так вот в канун праздников решила прихвастнуть своей замечательной семьей.

Ранее Соня Евдокименко опубликовала фото, на котором позирует в стильном спортивном наряде и показала любовь к украиской традиции.

Так на новых опубликованный кадрах со сториз девушка показала, ка прогуливается в холодном Нью-Йорке, а также собирается обедать - на столе был апеетитный борщ с пампушками. А после, видимо, точенная Соня решили позганять калории от сытного блюда в спортзале.

Напомним, внучка Ротару показала личные кадры с помолодевшей бабушкой и засветила лишнее.

Как сообщала Politeka, внучка Ротару впервые показала лицо своего возлюбленного.

Также Politeka писала, что внучка Ротару прямо на полу показала свою любовь, личные кадры.