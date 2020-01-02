Скандальный российский певец Филипп Киркоров засветился в окружении продюсера Яны Рудковской и решился на откровение
Как сообщает Politeka, снимок он опубликовал в Instagram.
"Богиня Яна Рудковская. Сквозь годы, снегопады, цунами, океаны и материки... В моём сердце как осколок - ты! Моя подруга! Моя искра! Яна, ты пример для целого поколения женщин! Достойная, честная и смелая! Женщина, которая добивается высот и покоряет олимп во всех сферах! Я желаю тебе - не останавливаться! Продолжай задавить темп для других! С днём рождения", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Киркоров позирует в обнимку с Рудковской, что вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.
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"Положи руку на сердце...дай бог ей женского здоровья от души", "вау, какая красивая пара", "прелесть", "фотка класс", - пишут они
Как сообщалось ранее, 52-летний российский певец Филипп Киркоров удивил дуэтом с 29-летней певицей Zivert.
Артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм кадрами новогоднего выступления. По словам певца, их номер был "космический". Так, Киркоров предстал в черном костюме с ярко-голубой вышивкой. Заметно, как артист похудел по сравнению с прошлым годом.
На одном из кадров Филипп и его коллега изогнулись в непонятных странных позах - видимо, того требовала космическая тематика выступления.
Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".
Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.