Скандальный российский певец Филипп Киркоров засветился в окружении продюсера Яны Рудковской и решился на откровение

Как сообщает Politeka, снимок он опубликовал в Instagram.

"Богиня Яна Рудковская. Сквозь годы, снегопады, цунами, океаны и материки... В моём сердце как осколок - ты! Моя подруга! Моя искра! Яна, ты пример для целого поколения женщин! Достойная, честная и смелая! Женщина, которая добивается высот и покоряет олимп во всех сферах! Я желаю тебе - не останавливаться! Продолжай задавить темп для других! С днём рождения", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Киркоров позирует в обнимку с Рудковской, что вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.

"Положи руку на сердце...дай бог ей женского здоровья от души", "вау, какая красивая пара", "прелесть", "фотка класс", - пишут они

Как сообщалось ранее, 52-летний российский певец Филипп Киркоров удивил дуэтом с 29-летней певицей Zivert.

Артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм кадрами новогоднего выступления. По словам певца, их номер был "космический". Так, Киркоров предстал в черном костюме с ярко-голубой вышивкой. Заметно, как артист похудел по сравнению с прошлым годом.

На одном из кадров Филипп и его коллега изогнулись в непонятных странных позах - видимо, того требовала космическая тематика выступления.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.