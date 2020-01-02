Муж Наташи Королевой Сергей Глушко поздравил поклонников с Новым годом и рассказал о своих проблемах с гардеробом
Как сообщает Politeka, известный российский бодибилдер и танцор записал новогоднее видеообращение к своим подписчикам (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он рассказал о том, что готовится к спектаклю, и поздравил всех с началом нового года.
«Я рад приветствовать вас в 2020 году! Ура! Все, кто пережил удачно этот праздник – поздравляю! Сейчас приходим в чувство...И еще раз с Новым годом», - обратился Тарзан к поклонникам.
Он также рассказал о том, почему не носит шорты. По словам артиста, его об этом спрашивают часто. Глушко ответил на волнующий многих поклонников вопрос, продемонстрировав свою футболку. На ней изображена карикатура, на которой у мужчины прямо из шорт свисает его «достоинство». По словам Тарзана, эту футболку ему подарила теща.
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Поклонники в комментариях к посту поздравляют артиста с Новым годом и засыпают его праздничными пожеланиями.
Ранее 49-летний бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж российской певицы Наташи Королевой, показал, как делает зарядку в костюме Деда Мороза.
Артист поделился видео в своем микроблоге в Инстаграм. Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, любит эпатировать публику и, естественно, просто приседать со штангой - для него было бы слишком обыденно. Поэтому звезда решил сделать это в костюме сказочного новогоднего персонажа, надетом на практически голое тело, не считая, конечно, трусов.
"Всем привет, я - 2020-й, собираюсь идти по планете крупными уверенными шагами. И чтобы это сделать нужно иметь сильные ноги. Итак, новогодний присед...", - говорит в кадре артист, а затем бесцеремонно задрал "халат" и показал не только мышцы на ногах.
"Физкультприветствие от Деда Мороза!", - подписал ролик Тарзан.
Комментирующие не смогли сдержать своего восторга, правда, некоторые отметили, что Глушко уже "староват" для таких трюков.
Напомним, полуголый Тарзан зажал молодую красавицу прямо перед камерами: "Как Королева это терпит?".
Как сообщала Politeka, раздетого Тарзана засняли в самый непристойный момент, кадры вакханалии.
Также Politeka писала, что бесстыжий муж Королевой показал, что прячет под костюмом Деда Мороза: "Всем бы по такому...".