Муж Наташи Королевой Сергей Глушко поздравил поклонников с Новым годом и рассказал о своих проблемах с гардеробом

Как сообщает Politeka, известный российский бодибилдер и танцор записал новогоднее видеообращение к своим подписчикам (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он рассказал о том, что готовится к спектаклю, и поздравил всех с началом нового года.

«Я рад приветствовать вас в 2020 году! Ура! Все, кто пережил удачно этот праздник – поздравляю! Сейчас приходим в чувство...И еще раз с Новым годом», - обратился Тарзан к поклонникам.

Он также рассказал о том, почему не носит шорты. По словам артиста, его об этом спрашивают часто. Глушко ответил на волнующий многих поклонников вопрос, продемонстрировав свою футболку. На ней изображена карикатура, на которой у мужчины прямо из шорт свисает его «достоинство». По словам Тарзана, эту футболку ему подарила теща.

Поклонники в комментариях к посту поздравляют артиста с Новым годом и засыпают его праздничными пожеланиями.

Ранее 49-летний бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж российской певицы Наташи Королевой, показал, как делает зарядку в костюме Деда Мороза.

Артист поделился видео в своем микроблоге в Инстаграм. Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, любит эпатировать публику и, естественно, просто приседать со штангой - для него было бы слишком обыденно. Поэтому звезда решил сделать это в костюме сказочного новогоднего персонажа, надетом на практически голое тело, не считая, конечно, трусов.

"Всем привет, я - 2020-й, собираюсь идти по планете крупными уверенными шагами. И чтобы это сделать нужно иметь сильные ноги. Итак, новогодний присед...", - говорит в кадре артист, а затем бесцеремонно задрал "халат" и показал не только мышцы на ногах.

"Физкультприветствие от Деда Мороза!", - подписал ролик Тарзан.

Комментирующие не смогли сдержать своего восторга, правда, некоторые отметили, что Глушко уже "староват" для таких трюков.

Напомним, полуголый Тарзан зажал молодую красавицу прямо перед камерами: "Как Королева это терпит?".

Как сообщала Politeka, раздетого Тарзана засняли в самый непристойный момент, кадры вакханалии.

Также Politeka писала, что бесстыжий муж Королевой показал, что прячет под костюмом Деда Мороза: "Всем бы по такому...".