Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась эмоциональными кадрами со съемки клипа

Клип популярной украинской группы KAZKA на песню «Палала» вышел совсем недавно и наделал много шума из-за своим откровенных, немного странных, а порой даже пугающих сцен. Впрочем, коллектив явно гордится этой работой и продолжает публиковать новые фотографии того, что происходило на съемках клипа.

Как сообщает Politeka, новые снимки появились на странице группы в Инстаграм. На нескольких из них запечатлена солистка KAZKA в своем откровенном наряде для клипа и с мокрыми волосами. Она позирует в компании своего партнера по съемкам – харизматичного молодого человека с обнаженным торсом. Кроме того, на фотографиях присутствуют и другие герои клипа, а также его режиссер Алан Бадоев.

Поклонники группы тут же отреагировали на новые снимки.

«Ух ты у Бадоева клип», «Очень красивый клип. ошеломляющий, прекрасный. Любовь безгранична и всеобъемлюща, все имеют право на счастье», «Спасибо вам за великолепный альбом волшебных песен! NIRVANA», - пишут люди в комментариях к фотографиям.

Напомним, ранее мы писали, что на новом опубликованном фото певица Александра Зарицкая, которая не боится себя показать без макияжа, на этот раз продемонстрировала его, фактически, изобилие на своем прекрасном лице. Тут тебе и накладные пышные ресницы, и помада, вероятно, цвета бордо или же совсем темная.

Фото артистка опубликовала черно-белое - на нем она сосредоточено или несколько "переигрывая" на камеру смотрит прямо в объектив, немного прищурив глаза. Волосы певице уложили пышно, даже очень.

Более того, артистка порадовала необычной новогодней акцией для поклонников группы:

«Хотите получить на Новый Год поздравления лично от KAZKA? Публикуйте видео с хэштегом https://instagram.com/explore/tags/kazkanirvana/, где вы поете или танцуете (или все сразу) под любую песню с альбома NIRVANA», - подписала Александра свой снимок.

Напомним, томная солистка Каzkа поразила внешним видом: «унесет в нирвану».

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности: "У меня слезы".

Также Politeka писала, что раздетая солистка KAZKA оказалась в руках горячего красавчика.