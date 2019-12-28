Популярная украинская певица Александра Зарицкая из группы "KAZKA" показала, как выглядела в детстве

Соответствующее видео девушка опубликовала на странице в Инстаргам, пишет Рoliteka.net.

На кадрах свосем маленькая Саша проводит время на природе. В руках красавица держит уточку, либо идет за птицами по дороге, позирует на руках, нюхает цветы и другое. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"KAZKA, которая всегда жила во мне, завтра увидит свет. Смелая, настоящая, бесстрашная, особенная. В каждом слове. Моя NIRVANA 🙌🏻", - написала KAZKA.

Почти за 20 часов пост артистки собрал более 12,5 тысяч лайков и много комментариев.

"Твое прошлое такое трогательное, и вспомнили Владимира Николаевича", "Божечки)) Такая милота))😍", "Манюня", "Альбом бомба❤️", "Альбом шикарный", "Саша вы в детстве были такая милая трогательная девочка❤", "Обожаю эту песню", "Эта песня вызвала у меня слезы😢", "Такая прикольная гарнюня 👍😉", "Это прекрасно! Ждем! ❤️😍", "Боже, как же это круто, 🔥", " шикарно, агонь, бомба", "Булочка такая", "Шикарно😍🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Зарицкая показала жаркие фото со съемок клипа.

На первом фото солистку держит молодой человек с голым торсом на камеру. Саша, скорее всего, в белом комбинезоне. На еще одном фото Зарицкая сидит на кубе, а у нее на спине вышивают узор.

На остальных фото другие участники клипа. На них в разных частях тела тоже вышивали узоры.

"Невероятные 25 часов", - подписала Александра фото.

Ранее сообщалось, что 38-летний режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев показал фото с жаркими объятиями с 27-летней солисткой Зарицкой.

Кадр снят во время съемок нашумевшего клипа на песню "Палала". На фото режиссер впритык стоит позади певицы и нежно обхватил ее голову руками, наклонив к правому плечу - KAZKA аж закрыла глаза от удовольствия.

Фото пропитано сексуальным соблазном, что почувствовали даже пользователи сети, засыпав блог режиссера восторженными комментариями.

Напомним также, что новый клип группы рассказывает о любви, непростых отношениях и свободе выбора партнера.

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