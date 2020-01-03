Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поделились кадрами из этого кино-шедевра, посвященными Новому году

Как передает Politeka.net, в одном из микроблогов в Инстаграм опубликовали "кусочек" серии, где персонаж Насти Виктория и ее возлюбленный Максим Викторович Шаталин (играет актер Сергей Жигунов) наряжают елку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Примечательно, что не только в фильме, но и в реальной жизни на то время между актерами сложились любовные отношения.

"Сериал «Моя прекрасная няня».👩‍👧‍👦📺 2004 год. 2 сезон 43 серия. Первый сериал комедийного жанра, который покорил наши сердца!🎬📺 Анастасия Заворотнюк стала телевизионной няней для всех детей нулевых👩‍👧‍👦❤️. © Все права на видео принадлежат их владельцам. Автор видео неизвестен", - подписан ролик.

"А вот еще была история... - говорит в кадре персонаж Заворотнюк. - Как-то раз на новый год мой папочка переоделся в Деда Мороза. Точно как в том стишке "борода из ваты, ты подарки нам принес..." А мама была Снегурочкой, хорошенькая такая... Ну, а папа, как водится, напился, и как начал гоняться за ней с бенгальским огнем..."

Ранее мы сообщали, расставание Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова было болезненным. По словам подруги актрисы режиссера Натальи Бондарчук, Жигунов бил Настю, поэтому она от него и ушла.

Актер не заставил себя долго ждать с ответом на эти обвинения. Он полностью опроверг слова Бондарчук и съязвил, что "кому-то нечем заняться". С таким успехом, Жигунов предположил, что завтра его могут обвинить в каннибализме или педофилии. Он пожелал коллегам остановиться, в противном случае они могут оказаться «в постыдном ряду медийных фриков».

Отметим, после расставания с Жигуновым Анастасия Заворотнюк закрутила роман с известным российским фигуристом Петром Чернышевым, за которого впоследствии вышла замуж. После рождения дочери Милы, весной 2019 года стало известно о серьезном заболевании, подкосившем Заворотнюк. У нее обнаружили рак головного мозга. Актриса почти год борется с недугом.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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