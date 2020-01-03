42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова покорила публику, прочитав свое стихотворение на камеру
Как передает Politeka.net, звезда телевидения поделилась роликом в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). В кадре лицо Чеховой крупным планом: ее томный взгляд, не менее томный голос, читающий стихи... вскружили голову поклонникам.
"Я к тебе посылала свои корабли,
ГружЁнные чувством высоким.
Но каждый раз вязли они на мели.
Оказалось, что ты Неглубокий..."
Творение Анфисы о несчастной любви. Красавица уверена, что, несмотря на печальный исход, испытать сильную любовь - уже счастье.
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"Любая Любовь Счастливая! Ибо испытывать Сильное Чувство - это уже Счастье!", - написала она в комментариях под роликом.
Комментирующие похвалили Чехову за смелость, талант и искренность.
"Великолепно👏👏👏👏👏прям в точку🔥🔥🔥🔥🔥"
"Умничка❤️"
"Так искренно...👏"
"Я заслушалась 🤗 Очень красиво❤️"
"Неожиданно! Не знала, что Вы пишите еще и такие чудесные стихи)"
"Какая вы талантливая 👏❤️"
"Это шедевр!🔥"
Ранее мы сообщали, Анфиса на отдыхе в Литве похвасталась горячим фото. Она посетила СПА-центр в Вильнюсе и предстала в одном лишь купальнике. Красотка сложила руки на груди, визуально увеличив роскошный бюст. Она дерзко смотрит в объектив и улыбается.
Чехова рассказала о процедурах, которыми наслаждается, а также похвасталась красивыми видами из окон.
Пользователи сети назвали ее шикарной в этой образе и выразили слова искреннего восхищения.
Также мы рассказывали, что Анфиса поделилась видео из грота. Она плескалась в воде, показывая соблазнительные формы, облаченные в купальник, со всех ракурсов.
«В гроте, который находится внутри бассейна, слышен крик птиц, грохочет гром, сверкают молнии и с потолка льет дождь», - говорится в сообщении.
Кроме того, мы писали, как комментирующие отнеслись к поездке телеведущей в Литву. Пользователи пригласили Чехову в ... Нижний Новогород.
"Добро пожаловать к нам в город!"; "Что вы всё Париж, Вильнюс... Проще поехать в Великий Новгород - например. ) Там тоже есть отели, кофе и сыры..."; "Старый город красив! Приезжайте обязательно к нам летом на море в Палангу или Ниду".
Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.
А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.
Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.