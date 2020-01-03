42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова покорила публику, прочитав свое стихотворение на камеру

Как передает Politeka.net, звезда телевидения поделилась роликом в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). В кадре лицо Чеховой крупным планом: ее томный взгляд, не менее томный голос, читающий стихи... вскружили голову поклонникам.

"Я к тебе посылала свои корабли,

ГружЁнные чувством высоким.

Но каждый раз вязли они на мели.

Оказалось, что ты Неглубокий..."

Творение Анфисы о несчастной любви. Красавица уверена, что, несмотря на печальный исход, испытать сильную любовь - уже счастье.

"Любая Любовь Счастливая! Ибо испытывать Сильное Чувство - это уже Счастье!", - написала она в комментариях под роликом.

Комментирующие похвалили Чехову за смелость, талант и искренность.

"Великолепно👏👏👏👏👏прям в точку🔥🔥🔥🔥🔥"

"Умничка❤️"

"Так искренно...👏"

"Я заслушалась 🤗 Очень красиво❤️"

"Неожиданно! Не знала, что Вы пишите еще и такие чудесные стихи)"

"Какая вы талантливая 👏❤️"

"Это шедевр!🔥"

Ранее мы сообщали, Анфиса на отдыхе в Литве похвасталась горячим фото. Она посетила СПА-центр в Вильнюсе и предстала в одном лишь купальнике. Красотка сложила руки на груди, визуально увеличив роскошный бюст. Она дерзко смотрит в объектив и улыбается.

Чехова рассказала о процедурах, которыми наслаждается, а также похвасталась красивыми видами из окон.

Пользователи сети назвали ее шикарной в этой образе и выразили слова искреннего восхищения.

Также мы рассказывали, что Анфиса поделилась видео из грота. Она плескалась в воде, показывая соблазнительные формы, облаченные в купальник, со всех ракурсов.

«В гроте, который находится внутри бассейна, слышен крик птиц, грохочет гром, сверкают молнии и с потолка льет дождь», - говорится в сообщении.

Кроме того, мы писали, как комментирующие отнеслись к поездке телеведущей в Литву. Пользователи пригласили Чехову в ... Нижний Новогород.

"Добро пожаловать к нам в город!"; "Что вы всё Париж, Вильнюс... Проще поехать в Великий Новгород - например. ) Там тоже есть отели, кофе и сыры..."; "Старый город красив! Приезжайте обязательно к нам летом на море в Палангу или Ниду".

Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.

А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.

Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.