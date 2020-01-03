Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в популярном сериале "Сваты", затронула важную тему для России и Украины
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Кравченко поделилась скрином из одной из серий "Сватов" и написала, что сюжет ей кажется очень интересным, а в особенности, традиция оставлять детей на бабушек-дедушек.
"Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика.", - подписала кадр актриса.
Комментирующие активно обсуждают поднятую Кравченко тему. Некоторые соглашаются со звездой, другие накинулись и обвинили в том, что она "стравливает людей".
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"Почему в России фантастика?🤔"
"Живем с родителями в разных городах. Каждые выходные, каждые каникулы, включая летние, сын у них! Сами забирают, сами привозят. Так что не нужно говорить тут про фантастику."
"а у нас есть такая фантастика!!! Сын всегда с нами."
"Да я тоже очень удивлена написанному. Я вас очень уважаю Татьяна, люблю сватов. Может это не вы писали? Не надо травить людей и сеять смуту..."
"Что врать то и в России остаются"
"В Украине такое есть, подверждаю)"
"У нас бабушка очень похожа на бабушку Валю. Закормит всех 😁👍"
Ранее мы сообщали, на днях в сети прогремел скандал с актером-коллегой Кравченко по съемкам "Сватов" Федором Добронравовым. Журналисты в очередной раз похоронили звезду.
Добронравов сообщил, что слухи о его внезапной гибели распространяют уже во второй раз. Он переживает больше за родных и близких, чем за себя, ведь подобная непроверенная информация может успеть причинить им боль.
«Я уже так устал от вранья. Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай Бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы "госпитализации" или тьфу-тьфу "гибели"? Кто будет за это отвечать? От всего этого обидно и больно», - прокомментировал Добронравов.
Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж
Также Politeka писала, что сериал «Сваты» лечит, Валюха выдала секрет