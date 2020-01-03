"Не нужно говорить тут про фантастику"

Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в популярном сериале "Сваты", затронула важную тему для России и Украины

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Кравченко поделилась скрином из одной из серий "Сватов" и написала, что сюжет ей кажется очень интересным, а в особенности, традиция оставлять детей на бабушек-дедушек.

"Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика.", - подписала кадр актриса.

Комментирующие активно обсуждают поднятую Кравченко тему. Некоторые соглашаются со звездой, другие накинулись и обвинили в том, что она "стравливает людей".

"Почему в России фантастика?🤔"

"Живем с родителями в разных городах. Каждые выходные, каждые каникулы, включая летние, сын у них! Сами забирают, сами привозят. Так что не нужно говорить тут про фантастику."

"а у нас есть такая фантастика!!! Сын всегда с нами."

"Да я тоже очень удивлена написанному. Я вас очень уважаю Татьяна, люблю сватов. Может это не вы писали? Не надо травить людей и сеять смуту..."

"Что врать то и в России остаются"

"В Украине такое есть, подверждаю)"

"У нас бабушка очень похожа на бабушку Валю. Закормит всех 😁👍"

Ранее мы сообщали, на днях в сети прогремел скандал с актером-коллегой Кравченко по съемкам "Сватов" Федором Добронравовым. Журналисты в очередной раз похоронили звезду.

Добронравов сообщил, что слухи о его внезапной гибели распространяют уже во второй раз. Он переживает больше за родных и близких, чем за себя, ведь подобная непроверенная информация может успеть причинить им боль.

«Я уже так устал от вранья. Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай Бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы "госпитализации" или тьфу-тьфу "гибели"? Кто будет за это отвечать? От всего этого обидно и больно», - прокомментировал Добронравов.

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж

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