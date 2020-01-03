14-летняя Маша, дочка украинской певицы Оли Поляковой, отправилась вместе с семьей на отдых в США

Как передает Politeka.net, девушка и ее мама поделились кадрами в "сториз" в Инстаграм. В частности, на одном из них, Маша предстала в черном коротком топе и такого же цвета лосинах. Она вышла на пробежку на пляж в Майами. Повзрослевшая малышка сверкнула упругими прелестями на камеру.

На другом кадре Маша предстала в легкой майке кремового цвета без нижнего белья. Кажется, девочку совсем не смущает декольте, которым она посветила в сети. Также как и ее мама юная красавица обладает веселым характером и не боится камер.

Маша поделилась в "сториз" кадрами ночной прогулки к океану. К сожалению, из-за того, что темно, практически ничего невидно. Примечательно, что в кадр попала ее мама Оля Полякова.

"12 часов ночи, а что мы делаем? А правильно - мы гуляем по пляжу! Посмотрите, океан! Правда, ничего не видно... но да ладно", - говорит девушка в ролике.

Ранее мы сообщали Маша Полякова поделилась новогодним видео в Инстаграм. Девушка предстала в черной облегающей блузе и такого же цвета штанах с цепями. Длинные локоны девочки роскошными волнами рассыпались на плечах. Она улыбается прямо в объектив и открыто радуется жизни.

Кроме этого мы писали, Маша, как и любой другой подросток в ее возрасте, экспериментирует со внешностью. Недавно девочка удивила поклонников сережкой в носу. По ее словам, пирсинг оказался весьма болезненной процедурой. Она осмелилась показать его в "сториз". Прокол находится на перегородке между ноздрями.

На этом девушка не остановилась - и подстригла свои длинные локоны. Как известно, среди ровесниц она заметно выделяется густой копной. Поклонники постоянно спрашивают у нее, как ей удалось отрастить такую роскошь.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.