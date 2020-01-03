Светская львица Ким Кардашьян поразила фотографиями в мешковатой одежде и без макияжа

Новые снимки американская селебрити опубликовала на своей странице в инстаграме, сообщает Рoliteka.net.

Непривычные фото для звезды собрали почти два миллиона лайков за одни сутки, ведь Кардашьян очень редко можно увидеть ненакрашенной и без ее фирменного стиля роковой красотки и разбивательницы мужских сердец.

Так, она вышла в свет в обычном спортивном костюме серого цвета: спортивном худи и простых штанах. Волосы звезда гладко зачесала назад, а лицо оставила без грамма макияжа. В руках на снимках Ким держит стаканчик кофе и свой телефон, и не смотрит в камеру.

Ее поклонники все же отметили, что она выглядит пострясающе, даже несмотря на отсутствие макияжа и прически, а также без шикарных платьев с аксессуарами.

В комментариях Кардашьян досталось много комплиментов:

«Такая милая даже без макияжа», «Это, наверное, самое приятное, что я видел тебя за минуту! Выглядишь отлично 👍🏽», – пишут в сети.

Сама же звезда подписала снимок одним словом: «Просто».

Напомним, что светская львица Ким Кардашьян часто хвастается своими пышными формами, и этот случай не стал исключением. Известно, что звезда занимается выпуском своей косметики. Некоторое время назад Ким продемонстрировала свотчи на руке, а также ее запечатлели в момент нанесения макияжа.

Знаменитость выбрала майку светло-коричневого цвета. Наряд подчеркнул пышную грудь Кардашьян. Завершали образ волосы, собранные в высокий хвост. Перед такой женщиной нельзя устоять.

За 14 часов пост собрал почти миллион лайков и много комментариев от пользователей сети.

Ранее мы писали, что красотка позировала в облегающей серой одежде без белья на фоне пустынного пейзажа.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.