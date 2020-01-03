Светская львица Ким Кардашьян поразила фотографиями в мешковатой одежде и без макияжа
Новые снимки американская селебрити опубликовала на своей странице в инстаграме, сообщает Рoliteka.net.
Непривычные фото для звезды собрали почти два миллиона лайков за одни сутки, ведь Кардашьян очень редко можно увидеть ненакрашенной и без ее фирменного стиля роковой красотки и разбивательницы мужских сердец.
Так, она вышла в свет в обычном спортивном костюме серого цвета: спортивном худи и простых штанах. Волосы звезда гладко зачесала назад, а лицо оставила без грамма макияжа. В руках на снимках Ким держит стаканчик кофе и свой телефон, и не смотрит в камеру.
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Ее поклонники все же отметили, что она выглядит пострясающе, даже несмотря на отсутствие макияжа и прически, а также без шикарных платьев с аксессуарами.
В комментариях Кардашьян досталось много комплиментов:
«Такая милая даже без макияжа», «Это, наверное, самое приятное, что я видел тебя за минуту! Выглядишь отлично 👍🏽», – пишут в сети.
Сама же звезда подписала снимок одним словом: «Просто».
Напомним, что светская львица Ким Кардашьян часто хвастается своими пышными формами, и этот случай не стал исключением. Известно, что звезда занимается выпуском своей косметики. Некоторое время назад Ким продемонстрировала свотчи на руке, а также ее запечатлели в момент нанесения макияжа.
Знаменитость выбрала майку светло-коричневого цвета. Наряд подчеркнул пышную грудь Кардашьян. Завершали образ волосы, собранные в высокий хвост. Перед такой женщиной нельзя устоять.
За 14 часов пост собрал почти миллион лайков и много комментариев от пользователей сети.
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