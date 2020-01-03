Максим Галкин показал их с Аллой Пугачевой детей

Телеведущий и шоумен на камеру немного побеседовал со своими детками, пишет Politeka.net.

Как известно, ранее юморист рассказал, как шесть лет назад они с Аллой Пугачевой решили стать родителями. Галкин заявил, что инициатива завести детей принадлежит его супруге:

"Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями", – поделился он.

Пару же часов назад, он показал подросших Лизу и Гарри - малыши просматривали видео, где они были еще совсем крохами. Так Гарри первым засомневался, что это они с Лизой на кадрах. Потом "подключилась" и девочка.

Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина растут смышленными малыми, отмечают поклонники артиста в сети.

Сам Галкин был вне кадра, только его смех на ответы детей слышался в кадре.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева в образе Снегурочки очаровала своих фанатов, а также поздравила их с Новым годом. Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она в белоснежной шапке и шубке, а также перчатках весело улыбается.

Обратим внимание, что на этом снимке Алла Пугачева выглядит нежной и воздушной.

«С Новым годом, дорогие подписчики! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - говорится в подписи.

Поклонники пришли в неописуемый восторг и забросали свою любимицу пожеланиями и поздравлениями. Также они назвали ее настоящей Снегурочкой.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.