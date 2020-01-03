Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за неудачного снимка

Как сообщает Politeka, фотографию женщина опубликовала в Instagram.

«И вновь мы судьбою случая встретились с Леночкой Галицыной. Ищите нас! Мы шедевры представим», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова позирует вся красная вместе с своей подругой. Это стало причиной резких комментариев со стороны пользователей.

«Честно говоря, по лодке на каблуках не ходят. Принято босиком, если приличных барышень приглашают», «Зассаные диваны и стол обшарпаный Дораха-багата», «платные барышни», «Ну Настя извините. Худей не худей, ну не женская у вас фигура, рядом девочка (или женщина) и талия и бедра, а вы как вобла», - пишут они.

Как сообщалось ранее, скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает.

Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, а также излюбленным образом - задрала ногу к небу, хвастаясь шпагатом.

«Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт снег😂😂😂🌴 #анастасияволочкова #волочкова», – подписала небольшое видео Волочкова.

Как и ожидалось, пользователи сети не остались в стороне:

«Как красиво, Анастасия. Шикарное платье на шикарной девушке😍», «Смотри ,а то улетишь», «Очень красиво получилось и вправду...смотреть эстетично!», «И хлынул дождь!!!!!», «И снег пошёл Настя💕☀️👏👏👏Спасибо», «Ну хоть что то красивое🔥», «Смотри не обос**ись», «Неужели, платье норм 👏», «Очень красиво 😊»Свою старую *** проветриваешь», «Как красиво 🔥», «Шикарное платье в сочетании шпагата! ❤️🤗».

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