66-летняя актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в сериале "Сваты", поразила "молодым" снимком

Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм. На нем она предстала совсем еще молодой с короткой стрижкой и в пуловере темного цвета.

Ностальгия, видимо, накрыла Татьяну Эдуардовну. Она подписала снимок в несколько шуточной манере, намекая на то, как на самом деле быстро лятят года, хоть кажется что это было вчера.

"Несколько лет назад 😍 Узнали?", - подписала снимок Кравченко.

Комментирующие засыпали актрису комплиментами, отметив, что она "нисколечки" не изменилась, разве что повзрослела.

"Как всегда...ШИКАРНАЯ 😍😍😍😍🤗"

"А как же!Как не узнать👍👏"

"Женщина огонь👏👏👏!!!"

"Красотка👌"

"Я вас впервые увидела в Торпедоносцах. Замечательный фильм, и вы там такая трогательная"

"Красавица. Классическая красота. Изумительно. ❤️"

"Совсем не много дней назад!!! Вы-чудо!!!"

"Конечно узнали, Вы не очень изменились, повзрослели только да ещё красивее стали"

Ранее мы сообщали, Кравченко подняла в Инстаграм важную для Украины и России тему. Женщина заговорила о воспитании детей с отсылкой к "Сватам". По ее словам, в России в отличие от Украины, уже не принято родителям оставлять отпрысков на бабушек и дедушек. Многие с ней были не согласны, а некоторые прямым текстом так и писали, мол хватит стравливать людей.

"Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика", - написала в соцсети Кравченко.

Также мы рассказывали, в сериале "Сваты" появится новый актер. На днях стало известно, что помимо сцен с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак, а также с директором сельского клуба Палычем (его роль исполнит российский актер Михаил Трухин), предстоят съемки «детских сцен» из жизни все той же Валентины Будько, которую сыграет юная украинская актриса Мария Тарасова.

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