Кроме того, новая девушка Шепелева также известна откровенными публикациями в Instagram.

По данным российских СМИ, Екатерина Тулупова ранее была замужем за Дмитрием Кленовым, основателем компании Altus Capital, владеющей сетью аптек в России.

Сам телеведущий развеял слухи о его связи с Тулуповой, опубликовав фото, на котором целует Екатерину в щеку.

Екатерина Тулупова дизайнер интерьеров ровесница Шепелева, как и их дети.

В одном из интервью телеведущий рассказал, что их познакомили именно дети – когда они ходили в один детский сад.

"Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", – отметил он.

Стоит отметить, что 36-летня Екатерина довольно привлекательная. У нее шикарная фигура, которою она с удовольствием демонстрирует на своей странице в Instagram.

Также известно, что Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова с 2018 года живут вместе в квартире на Патриарших прудах в Москве.

Ранее Наталья, сестра известной певицы Жанны Фриске, заявила, что телеведущий Дмитрий Шепелев украл круглую сумму со счета звезды.

Телеведущий мешает встречам бабушки и дедушки с внуком и оболгал семью Фриске - утверждает Наталия.

"Мы с мамой вдвоем приходим на свидание к ребенку. В крохотной комнатушке с кучей стульев сидели психолог, Платон, я, мама и шесть охранников со стороны Шепелева. И на улице еще десять стояли", - высказалась она.

Напомним, Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной

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