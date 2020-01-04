Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Как известно, певица довольно часто путешествует и показывает пикантные фото с отдыха. А не так давно Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск. По этому поводу пара представила множество кадров и даже удивила поклонников Инстаграм странным семейным видео.

Представляем вам один из пикантных роликов звезды. Так, Каменских позировала в крошечном купальнике с тонкими завязками черного оттенка. При этом волосы звезды распущены, а сама она позировала в откровенной позе, демонстрируя роскошный отдых.

К слову, сейчас Настя часто занимается спортом и усердно тренируется, чтобы быть в форме. Сама Каменских и ее супруг находятся на правильном питании пьют всякие добавки и никогда не забывают о походах в спортзал.

А перед свадьбой, прошедшей весной этого года, артисты показали невероятный результат — одна только Настя сбросила 20 кг и блеснула в стильном наряде. Потап не остался в с стороне и сбросил в весе не меньше своей возлюбленной. К тому же походы в зал и фото оттуда стали уже своеобразной традицией, сама же Каменских говорит, что иногда результат походов заметен у кого-то ранее, у кого-то намного позже, но он всегда есть и не стоит сдаваться.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад певица показала, как зажигает с любимым мужем в ночном клубе, поразив всех своими танцами перед поклонниками. А после артистка покорила сеть нежным снимком, на котором мило позировала с Потапом.

Напомним, ранее фанаты резко раскритиковали фигуру Каменских.

Как сообщала Politeka, Потап взволновал поклонников неожиданным заявлением.

Также Politeka рассказывала, что Каменских шокировала необычным преобразованием.