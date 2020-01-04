Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Як відомо, співачка досить часто подорожує і показує пікантні фото з відпочинку. А не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку. З цього приводу пара представила безліч кадрів і навіть здивувала шанувальників Instagram дивним сімейним відео.

Представляємо вам один з пікантних роликів зірки. Так, Каменських позувала в крихітному купальнику з тонкими зав'язками чорного відтінку. При цьому волосся зірки розпущені, а сама вона позувала у відвертій позі, демонструючи розкішний відпочинок.

До речі, зараз Настя часто займається спортом і старанно тренується, щоб бути у формі. Сама Каменських і її чоловік знаходяться на правильному харчуванні п'ють всякі добавки і ніколи не забувають про походи в спортзал.

А перед весіллям, минулої весни цього року, артисти показали неймовірний результат — одна тільки Настя скинула 20 кг і блиснула в стильному вбранні. Потап не залишився в стороні з і скинув у вазі не менше своїй коханій. До того ж походи в зал і фото звідти стали вже своєрідною традицією, сама ж Каменських каже, що іноді результат походів помітний у когось раніше, у когось набагато пізніше, але він завжди є і не варто здаватися.

Варто відзначити, що всього кілька днів тому співачка показала, як запалює з коханим чоловіком в нічному клубі, вразивши всіх своїми танцями перед шанувальниками. А після артистка підкорила мережа ніжним знімком, на якому мило позувала з Потапом.

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