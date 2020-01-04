На девятый день со дня смерти Волчек на месте ее захоронения произошло непредвиденное

Как известно, 26 декабря не стало художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. На девятый день со дня ее смерти на могиле артистки появилась вещь, которую та при жизни просто обожала. При этом неизвестно, кто именно принес все это на кладбище.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию в Facebook, а также некоторые россСМИ.

Так на девятый день после смерти появились початая пачка сигарет и подкуренная сигарета в пепельнице. Такое на могиле знаменитости смотрящие заметили сразу же, но ответить журналистам, кто именно принес вещи сюда – затруднились.

Также известно, что ситуацию прокомментировал увидевший это священник:

«Кощунство! Человек находится уже не в материальном мире, и все материальные предметы для него чужды. Нельзя класть греховные предметы на могилу», - сказал облеченное саном лицо в интервью "Дни.ру" и добавил:

«Все это – отголоски язычества, когда считалось, что чем больше материальных благ принести на могилу, тем проще покойному на том свете».

Как известно, при жизни Галина Волчек много курила – пагубную привычку еще при жизни Волчек ее коллеги и друзья уговаривали бросить, но Галина курила, даже когда болела и, в среднем, шесть-семь сигарет в час.

Напомним, Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса были шокированы грустным известием.

В частности, светская львица и телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Инстаграм написала следующее:

"Ушел Великий Человек. И все слова лишние-их будет много, очень много, и все будут заслуженные слова, а чувства не передать...", - написала звезда.

Напомним также, что причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у Волчек начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.

Провести в последний путь артистку пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых известные артисты.

Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.