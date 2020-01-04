О таком довольно странном совпадении сообщает replyua.
Также мы сообщали, об избиениях Заворотнюк Жигуновым, что и привело к их расставания. Такой информацией поделилась подруга Заворотнюк режиссер Наталья Бондарчук. По ее словам, период разрыва отношений Насти с Сережей был весьма болезненным, ведь якобы он ее обижал.
Подобные заявления Жигунов резко опроверг. Он пожелал коллегам остановиться, в противном случае они могут оказаться «в постыдном ряду медийных фриков».
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Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.
Также Politeka писала, что Жигунов бил Заворотнюк: звезда "Моей прекрасной няни" не сдержался и выдал всю правду.