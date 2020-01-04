Жанна Фриске хотела исполнить роль няни Вики и даже уже прошла пробы на роль, но по стечению обстоятельств, данная роль досталась Анастасии Заворотнюк



О таком довольно странном совпадении сообщает О таком довольно странном совпадении сообщает replyua.

По даннім издания, узнав об этом совпадении, особенно злые личности начали поговаривать, что именно данный факт биографии Заворотнюк сыграл в будущем злую шутку с ее здоровьем.

Дело в том, что несколько лет назад Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга, а сейчас и у Анастасии Заворотнюк было диагностировано аналогичное заболевание, с которым она ведет борьбу уже много месяцев.

Напомним, актриса продолжает борьбу с раком головного мозга, врачи прогнозируют, что она проведет в больнице еще несколько недель.