Жанна Фриске хотела исполнить роль няни Вики и даже уже прошла пробы на роль,  но по стечению обстоятельств, данная роль досталась Анастасии Заворотнюк

О таком довольно странном совпадении сообщает replyua.
По даннім издания, узнав об этом совпадении, особенно злые личности начали поговаривать, что именно данный факт биографии Заворотнюк сыграл в будущем злую шутку с ее здоровьем.

заворотнюк фриске

Дело в том, что несколько лет назад Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга, а сейчас и у Анастасии Заворотнюк было диагностировано аналогичное заболевание, с которым она ведет борьбу уже много месяцев.
Напомним, актриса продолжает борьбу с раком головного мозга, врачи прогнозируют, что она проведет в больнице еще несколько недель.

Анастасия Заворотнюк

Также мы сообщали, об избиениях Заворотнюк Жигуновым, что и привело к их расставания. Такой информацией поделилась подруга Заворотнюк режиссер Наталья Бондарчук. По ее словам, период разрыва отношений Насти с Сережей был весьма болезненным, ведь якобы он ее обижал.

Подобные заявления Жигунов резко опроверг.  Он пожелал коллегам остановиться, в противном случае они могут оказаться «в постыдном ряду медийных фриков».

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Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

 

Также Politeka писала, что Жигунов бил Заворотнюк: звезда "Моей прекрасной няни" не сдержался и выдал всю правду.