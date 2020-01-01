29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, возлюбленная бывшего экс-вице-премьера Павла Розенко, поделилась фото их совместного отдыха в теплых краях

Как передает Politeka.net, звезда выложила свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм. В кадре они с Розенко прижались друг к другу лицами и оба смотрят, счастливые, прямо в объектив. Довольные улыбки, судя по их кадрам с отдых, никогда не сползают с их лиц. К слову на фото заметно, что оба недавно, скорее всего, купались, потому как волосы еще влажные.

"Так как ёлку с ресепшна притащить в море не разрешили, придётся признаться: настроение не зависит от гирлянд, оно у нас внутри 🤩🤩🤩💃🥳🥳🥳 Н❤️вый г❤️д уже на носу!🤩🤩🤩 Так пусть у КАЖДОГО в этом году внутри расцветёт ❤️❤️❤️❤️❤️ И тогда там точно засияют гирлянды, фейерверки и целая Вселенная Счастья 🎇😍💝💝💝 С Наступающим 2❤️2❤️, друзья!❤️🎄🎉🥳💝", - подписала кадр Лебедь.

Поклонники поздравили ведущую с праздниками и пожелали много приятностей. Правда, нашелся и один хейтер, чей комментарий выделяется из общей массы. Пользователь сети советует Елене-Кристине удалить страницу в Инстаграм.

"Кристина, С Новым годом! Пусть за окном будет сказка, а в доме — атмосфера счастья. Желаю чудесного года только с хорошими событиями и добрыми людьми!💖"

"👍 красивая пара)))"

"Вы очень талантливая и вы крутая пара😘❤️"



"лучше удали інстаграм бо ти така страшна"

Ранее мы сообщали, Лебедь подвела итога ушедшего 2019-го года. Она поделилась кадром в соцсети, на котором предстала в рубашке тигровой расцветки коричневых оттенков. Рыжеволосая бестия, как всегда, широко улыбается и дерзко смотрит прямо в объектив.

"Говорят, нужно перед НГ подводить итоги года💁‍♀️🎉

___________________________ (вроде ровно?🥳) Ну, какая зима - такие и итоги😁😁😁", - подписала снимок Елена-Кристина.

Судя по всему, девушка не совсем довольна прошлым годом - наверно, в ее "сплошной черной линии" проявилось отсутствие ярких событий. Так что поездка с любимым на море среди зимы, скорее всего, верное решение.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

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