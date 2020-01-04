Елизавета II сделала фото с мужем, сыном и внуком

Британская королевская семья опубликовала в соцсетях семейный портрет, на котором изображена королева Елизавета II и ее наследники, и поздравила мир с Новым годом, а также с началом нового десятилетия, сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу королевской семье в социальной сети Инстаграм.

Кроме того, фото было опубликовано также и в фейсбук-акканте роял-фэмили. И там, и там пожелания были идентичны.

Отметим, что королевский портрет был сделан фотографом Ранальдом Макечни в Тронном зале Букингемского дворца.

«С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим фолловерам счастливого и здорового 2020 года!», – говорится в прикрепленном сообщении к фото.

В комментариях британцы, а также другие поклонники королевской семьи отметили, что снимок вышел просто фантастическим:

«Фантастический портрет», «Прекрасная фотография, но интересно, Джордж когда-либо отдыхает в футболке Свинки Пеппы время от времени», «Великолепная картина Ее Величества и молодого принца Джорджа набирает высот! Его бабушка была бы так горда!», – пишут в соцсети.

В Instagram фото насобирало 1.068.444 лайков, а в Facebook – еще 209 тысяч отметок «мне нравится».

Напомним, что дочь принца Эндрю, британской королевы Елизаветы II, Беатрис Йоркская, сейчас переживает непростые времена. Дело в том, что отец девушки угодил в секс-скандал, связанный с покойным Джеффри Эпштейном. Беатрис готовится к свадьбе, но все оказалось омрачено.

Поэтому королева Елизавета разрешила внучке побывать в Сандрингеме со своим женихом, миллионером Эдоардо Мапелли Моцци из Италии.

Однако тем самым королева нарушила протокол ведь неженатые пары никогда не допускались до этого торжества.

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