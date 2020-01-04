Популярная британский актер и телеведущий Дерек Акора скончался после того, как пробыл в коме

Как сообщает Politeka, об этом рассказала его супруга Гвен в Facebook.

"Прощай, моя любовь! Я буду скучать по тебе вечно! Я с грустью вынуждена сообщить, что мой любимый муж Дерек умер после очень короткой болезни. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня - я всегда буду вам благодарна",- говорится в сообщении.

Последние пару дней Дерек Акора провел в коме.

Уточним, что мужчина был популярен благодаря телесериалу о паранормальных явлениях Most Haunted. Кроме того, у Дерека также был собственный проект "Города-призраки Дерека Акоры".

Как соощбалось ранее, знаменитая американская рэперша Лексия Алиджай умерла 1 января. Об этом в соцсетях сообщила ее двоюродная сестра Рейза Кларк.

«Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано», - написала она.

Родные и близкие девушки публикуют посты с ее фотографиями и соболезнованиями. Причина смерти исполнительницы пока не раскрывается. При этом еще за день до трагедии Лексия активно общалась в социальных сетях и вела себя как ни в чем не бывало.

Алексис Алиджай Линч выступала под псевдонимом Лексия Алиджай. Она приобрела известность своими каверами на такие песни, как Girls love Beyonce Дрейка, Exchange Брайсона Тиллера. Исполнительница выпустила первый собственный альбом в 2017 году.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант, Snoop Dogg сообщил о страшной трагедии.

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