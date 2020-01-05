Как стало известно, у Софии Ротару, были неожиданные тайные отношения

В СМИ появилась информация, что народная артистка встречалась с криминальным авторитетом СССР.

Сообщается, что тайная связь между Ротару и криминальным авторитетом Алимжаном Тохтахуновым, известным как "Тайванчик" или "Алик" зародилась еще в 1972 году. Когда артистка познакомилась с Тайванчиком он уже был известен в СССР.

Представители СМИ узнали, что бизнесмен часто заходил в гримерку с букетом красных роз. Криминальный авторитет пытался любыми способами завоевать сердце артистки. Для их свидания, он даже заказал самый дорогой ресторан в Москве - заведение было закрыто на два дня. София Михайловна могла приглашать в ресторан свой музыкальный коллектив. По мнению многих знакомых Софии и Тохтахунова, для мужчины певица была "любовью всей его жизни".

Отмечается, что первый год после знакомства Ротатру не отказывала Тайвачику в тесном общении. Тогда даже ходили слухи, что межу ними роман. Однако, свою любовную они не афишировали. Тохтахунов считал Ротару настоящим воплощением божества, он просто преклонялся не только перед ней, как женщиной, но и перед ее талантом, уникальным голосом.

Как сообщил знакомый Тавайнчика, музыкант Александер Левшин, криминальный авторитет был неравнодушен к Софии Михайловне, влюблен в нее, но к сожалению, артистка таких же взаимных чувств не испытывала.

Напомним, ранее продюсер группы "На-На" Бари Алибасов признался, что у них с Ротару когда-то были настолько теплые отношения, что они собирались пожениться. О новой свадьбе певицы шоумен рассказал в интервью РИА ФАН: "Мы хотели с ней пожениться, даже готовились в ЗАГС пойти, но не случилось…" Виной тому стали его затяжные гастроли. Оказывается, Алибасов сделал предложение Ротару и уехал.

"Мы уезжали на девять месяцев на гастроли с группой "На-На". Мы же изъездили всю планету! Начинали с Южно-Сахалинска, а потом и от Аляски до Лондона, от Австралии до Эгвекинота. Знаете, где это? Это самые северные поселения на планете Земля. Дальше – никого, только белые медведи", – сообщил Алибасов.

Напомним, Ротару устроили настоящий ад в РФ, "добавили" и от Путина