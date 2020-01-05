Филипп Киркоров показал, как отдыхает на Мальдивах

Веселое фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что вместе с Киркоровым на райском острове заметили фитнес-тренера Евгения Валягина.

Многие пользователи сети решили, что Филиппа Киркорова и Валягина связывают близкие отношения.

Вместе с тем, на фото которое опубликовал Киркоров, он плавает на фоне экзотического острова один.

Пользователей сети снимок порадовал.

«Ах, какое же доброе утро после такого фото! Отличного отдыха Вам!», «хорошего отдыха, Филипп!», «Если в новый год, то только с такими эмоциями», «Ах, какой! После такого фото день будет волшебный! Хорошего Вам отдыха, Филипп!», «Чудо-юдо рыба-кит», «Второй раз в жизни вижу тебя в воде🤷‍♀️Хорошего отдыха наш❤️», - пишут в комментариях.

Отметим, на кадрах, которые публикует Валягин видно, что он также отдыхает на островах.

Напомним, в влоге российского певца Егора Крида Филипп Киркоров появился в кадре с телефоном в руках, на котром хорошо видно, что экран смартфона артиста украшает фото рельефного торса голого мужчины.

Крид удалил влог через час после публикации. Зрителям же Крид сказал, что видео временно недоступно из-за каких-то неполадок.

Позже видео появилось, но уже без скандальной сцены. Однако скрины уже разлетелись по сети.

Отметим, этот факт только подлил масла в огонь. Сразу начали озвучиваться догадки, что Киркоров потребовал вырезать провокационный кадр.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.

Также Politeka писала, что Киркорова и Ани Лорак застали за поцелуями: видео слили в сеть.