Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась тем, как проводит время во время праздников

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала на своей странице в Instagram, и опубликовала трогательное семейное фото.

«Какое же невероятное удовольствие я получаю от сидения дома во время праздников! 😁😅 Я, человек с шилом в одном месте, вечно пытающийся что-то придумать, спланировать и успеть, сейчас просто кайфую от дома, готовки, приучения ребёнка к горшку (мамы меня поймут) и сериала на диване! 😁😉 Внимание вопрос! Что это? Старость, усталость или мамство?», - написала Шоптенко.

На снимке она позирует с маленьким ребенком.

Ранее сообщалось, что Алена Шоптенко решилась на кардинальный шаг – она остригла волосы впервые в жизни. Результатом она поделилась на своей странице в Instagram.

«В 16 лет я всё-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, ещё 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой. Ну и, став немного постарше, я поняла, что всё-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет ))) Но после беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу 😁», - рассказала она в сети.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.