77-летняя российская телеведущая Ангелины Вовк, новость о предстоящей свадьбе которой с молодым музыкальным критиком Михаилом Куницыным взбудоражила общественность, отправилась на отдых

Длинные праздники Вовк решила провести в Гаграх вместе с подругой. Женщины побывали на озере Рица, обошли достопри мечательности природного заповедника, записали видео для Instagram у водопада «Девичьи слёзы».

Кроме того, 77-летняя Вовк похвасталась фигурой в купальнике. Она показала видео, как купается в бассейне с морской водой.

Отсутствие на отдыхе своего жениха ведущая объяснила в видео у водопада «Девичьи слёзы».

«Сюда часто приезжают девушки и женщины, которых не любят их мужчины. Вот если бы ты приехал, Мишель, я бы здесь не стояла! Но ты в Москве работаешь, а я здесь отдыхаю. И загадываю желание: никогда не плакать ни по одному мужчине!» - обратилась Ангелина Вовк к жениху.

Ранее мы сообщали, Вовк оскандалилась своими нападками на украинскую народную артистку Софию Ротару. Когда последняя заявила о намерении вернуться в Россию после длительного перерыва для участия в "Песне года" и нескольких новогодних корпоративах, ведущая оскорбила ее, назвав меркантильной.

"Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - заявляла тогда Вовк, добавив, что ни за что теперь не пойдет на концерт Ротару и не станет ей аплодировать.

Напомним, всплыла правда, почему София Ротару возвращается в Россию.

Также Politeka сообщала, Софию Ротару жестко заклевали в России, концерт под угрозой: подробности скандала.

А еще Politeka писала, возвращение Ротару в Россию: известный любитель "русского мира" неожиданно встал на защиту артистки, гремит скандал.