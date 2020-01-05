Украинский хореограф, шоумен Влад Яма отдыхал в Майами

Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Украинская звезда опубликовал снимки, на которых помимо него, запечатлены жена и сын, а также друг.

Судя по кадрам, шоумен провел отличный и веселый отдых. На одном из снимков Яма предстал в шубе, смешных носках и кепке.

На другом фото Влад позировал на пляже в синих плавках. Мужчина улыбался и щурился на солнце.

А супруга знаменитости позировала в облегающем топе и длинным хвостом. Девушка красиво выгнулась и продемонстрировала свою шикарную фигуру.

"Ах, как хочется вернуться...😲😲😲 @dimich_wnfit @liliya_yama #miami #miamibeach #майами #майамибич #каникулы", - подписал фото Яма.

За два часа пост хореографа набрал почти 5000 лайков.

"Уууу муларка😁", "Очень красиво! Супер! 👍👍👍", "Не ну это стилёк 🤘🏼😁😁😁", "Хорошего отдыха! И с праздниками!!! 🌴🌴🌴🌲🌲🌲😃😃😃", "После второй фотография поняла, что мой дед Гриша оказывается в тренде", "Маями,то есть Ями 😉", "Думаешь как бы поставить новый танец ...", "Куда возвращаться? Холодно, слякоть !", "Красота!😍","Вот это королева!", - написали пользователи сети.

Напомним, Влад Яма в начале нового года напомнил о том, как важны тренировки.

Знаменитый украинский хореограф решил мотивировать украинцев на занятия спортом, показав, как проводит начало года.

Яма поделился новыми короткими видео из спортзала в разделе Инстаграм-Сториз. На кадрах танцор показал, как занимается на тренажерах, приводя свою форму в идеальное состояние.

«Ну привет», - подписал видео Яма, добавив надпись «2020».

Ранее мы писали, что Влад Яма опубликовал новое, яркое и новогоднее видео.

Украинская знаменитость позировал в красном свитере, на котором были изображены снеговики, елки и человечки в красных шапочках.

Влад Яма двигал телом, при этом его взгляд был очень серьезным.

"Поймал ритм в Новом Году!..🥂🍽🥁 Спасибо @monatik_official @irinamonatik 🤗🤗", - написал шоумен.

Всего за 20 минут пост украинского шоумена получил почти 5000 лайков и немного комментариев.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.