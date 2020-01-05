Известная украинская певица Ирина Билык показала фото с отдыха

В этот раз Билык показалась в черной верхней одежде и очках, а также шляпе. На фоне можно заметить размытый пляж и воду, а также шезлонги. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"В каком городе, стране вы любите отдыхать в начале года?", - написала Ирина под фото.

Фанаты начали активно обсуждать публикацию Билык:

"В теплых странах", "Там, где море", "Хорошо бы в Доминикану", "Ужасные очки", "Ирочка, вы не меняетесь. Как всегда, на высоте. Обнимаю", "Хочется с вами", "Город, страна - значения не имеет. Главное отдыхать", "Во Франции", "Каждый раз в новом месте. Пальмы в приоритете".

Ранее мы сообщали, что 49-летняя украинская певица Ирина Билык эпатировала публику, показав себя в неожиданном образе.

Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала в нескромном виде. Так, Билык позирует, лежа на диване, вытянув вперед скрещенные ноги в "бомбезных" ботфортах на огромном каблуке. На плечи артистки накинут мужской пиджак, а на голове черная фуражка. Заметно, что певица в мини, так как видны ее бедра. Дерзкий взгляд и броский макияж дополнили брутальный образ певицы.

Сообщалось, что Билык ошарашила кардинальной сменой имиджа, фото облетело сеть.

Известная украинская певица Ирина Билык решила предположить, как бы ее звали, если бы она родилась в Африке.

Певица опубликовала фотографию женщины с пышной прической.

"Если бы я родилась в Африке, меня бы назвали Ифе, что в переводе означает Любовь. Как вы думаете, какая могла бы быть, в таком случае, моя африканская фамилия?", - написала Ира под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком.

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